Gleitschirmrennen in den Arabischen Emiraten – Inniger wird in der Wüste Dritter An den UAE-Championships in Dubai klassierte sich der Oberländer Sepp Inniger vor einigen Weltklassepiloten auf dem Podest. Bruno Petroni

Hat allen Grund zum Strahlen: Sepp Inniger mit dem Pokal für den dritten Gesamtrang. Foto: PD

Erfolgreiche Kandertaler Gleitschirmathleten an den 1. UAE-Championships in Dubai: Sepp Inniger klassierte sich im Feld von zwei Dutzend internationalen Spitzenpiloten nach vier Prüfungen mit 28 Verlustpunkten als Gesamtdritter, gefolgt vom Kandersteger Michael Sigel (31 Punkte). Sechster und Siebter wurden Chrigel Maurer (34 Pt.) und Patrick von Känel (36 Pt.), beide aus Frutigen. Der seit zehn Jahren in Interlaken lebende Engländer Steve Bramfitt klassierte sich mit 83 Punkten auf dem 21. Rang. Gewonnen wurde die Meisterschaft vom Franzosen Renaud Tanguy (13. Pt.) vor dem Österreicher Thomas Friedrich (21 Pt.).

Erfolgreiche Oberländer an den UAE-Championships: Von links Michael Witschi (Sportchef des Grindelwalder Deltaclubs Jungfrau-Tächi), Chrigel Maurer, Patrick von Känel und Sepp Inniger (alle drei aus Frutigen) sowie Michael Sigel (Kandersteg). Foto: PD/Adi Geisegger

Zu Beginn der Hike&Fly-Woche in den Arabischen Emiraten sind die Teilnehmer vom 300 Meter hohen Dach des Hotels Address gestartet (wir haben berichtet). Die drei restlichen Rennen fanden in den bis zu 1000 Meter hohen Bergen im Hinterland der 3-Millionen-Metropole Dubai statt.

«Der Start in die gähnende Leere hinaus war ganz extrem.» Sepp Inniger

Für den 25-jährigen Sepp Inniger war dies der bisher grösste Erfolg seiner noch jungen Karriere. Und ein eindrückliches Erlebnis: «Vor allem der Start vom Hoteldach in die gähnende Leere hinaus war ganz extrem. Auch die folgenden Rennen in den Bergen machten grossen Spass. Und dank einer konstanten Leistung reichte es mir schlussendlich aufs Podest.»

Bei der Siegerehrung der UAE-Championships in Dubai steigt Sepp Inniger auf das dritthöchste Podest. Foto: PD

