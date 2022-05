Nicole Schwob leidet an Vitiligo – Innert weniger Wochen wurde sie weiss Sommer, Sonne, kurze Kleider – für Menschen mit der Weissfleckenkrankheit ist der bevorstehende Sommer kein Grund zur Freude: Zeigen sie Haut, zeigen sie auch, dass sie Vitiligo haben. Stefan Mèller

Je dunkler die Haut, desto auffälliger die Weissfleckenkrankheit. Foto: Getty

Mit einem kleinen weissen Fleck am Daumen hat es vor über zehn Jahren angefangen: «Ich schenkte dem aber zuerst keine Beachtung – doch dann ging es zackig», erinnert sich die 51-jährige Nicole Schwob Sennhauser.

Zuerst breiteten sich die weissen Flecken über die ganze Hand aus, dann folgten rasch Füsse, Décolleté, Rücken, Leiste, Ellbogen und Gesicht. Sogar ihre Haare wurden weiss. Alles innert weniger Wochen.

Nicole Schwob ging zum Hautarzt. Der bestätigte ihren Verdacht: Weissfleckenkrankheit, in der Fachsprache Vitiligo genannt. «Ich war schockiert», sagt die Baselbieterin – vor allem nach einem Blick ins Internet, wo sie gesehen hat, was alles noch auf sie zukommen könnte.

Spricht Menschen direkt an, wenn sie fragend schauen: Heute geht Nicole Schwob offensiv um mit ihrer Krankheit. Foto: Pino Covino

Hautpigmente gehen verloren

Bei Vitiligo handelt es sich um eine chronische, nicht ansteckende Autoimmunerkrankung der Haut. Die Krankheit tritt entweder an einer oder mehreren Körperstellen auf. Dabei kommt es zur Zerstörung der pigmentbildenden Zellen in der oberen Hautschicht. Durch das Verschwinden der Pigmente in der Haut gibt es landkartenartige, weisse Flecken auf der Haut oder im Haar. Am häufigsten zeigt sich Vitiligo an Kopf, Hals, Ellbogen, Füssen, Achselfalten, Handrücken und in der Schamgegend.

Die Haut kann sich aufgrund des Pigmentmangels nicht mehr genügend gegen die Sonne schützen, was schnell zu einem Sonnenbrand führt. «Trotz der Sonnenempfindlichkeit ist aber keine höhere Rate von Hautkrebs zu beobachten – aber ein guter Sonnenschutz ist trotzdem unerlässlich», sagt Elisabeth Roider, Hautärztin am Universitätsspital Basel.

Rund ein bis zwei Prozent der Bevölkerung sind von Vitiligo betroffen. Die Krankheit tritt häufig erstmals im Kindes- und jungen Erwachsenenalter auf, also etwa zwischen 10 und 30 Jahren. «Die Ursachen der Krankheit sind noch nicht klar», sagt Roider. Bei circa einem Drittel der Betroffenen gehe man jedoch von Vererbung aus. Allerdings werde nur die Neigung dazu vererbt, nicht die Krankheit selbst.

«Die Ursachen der Krankheit sind noch nicht klar»: Elisabeth Roider, Hautärztin am Universitätsspital Basel. Foto: PD 1 / 1

Meist sind bestimmte Auslöser im Spiel. Die Hautärztin spricht von «Reizphänomenen» wie Sonnenbrand, Medikamenten, Umweltgiften, Schilddrüsenunterfunktion, entzündlichen Erkrankungen oder Stress.

Stressfaktoren waren bei Nicole Schwob wohl auch der Auslöser, wie sie vermutet. So hatte sie sich, bevor es losging, das Bein gebrochen – woraus sich ein Morbus Sudeck entwickelte, ein hartnäckiges Schmerzsyndrom. Durch die akuten Schmerzen verzögerte sich die Rückkehr an den damaligen Arbeitsplatz. Hinzu kam eine familiäre Vorbelastung.

Früh behandeln

Wie bei vielen Krankheiten lohnt es sich auch bei Vitiligo, mit der Behandlung möglichst früh zu beginnen: «Denn wenn die pigmentbildenden Zellen einmal zerstört sind, lassen sie sich nicht einfach wiederherstellen», sagt Hautärztin Roider.

Die Krankheit wird in erster Linie mit Kortisoncremen behandelt – vorausgesetzt, die weissen Flecken sind kleinflächig. Im Gesicht und bei den Geschlechtsorganen setzt man auf Calciumneurin-Hemmer als Cremen. Dieser Wirkstoff dämpft das Immunsystem. Zur klassischen Behandlung gehört auch die Lichttherapie mit UV-B-Bestrahlung, allerdings greift die Behandlung bei heller Haut nicht so gut wie bei dunkler.

Neue Therapien in Aussicht

Vielversprechend sind laut Roider die neuartigen sogenannten JAK-Hemmer als Tabletten oder Cremen, die auch schon bei anderen Krankheiten eingesetzt werden wie etwa rheumatoider Arthritis. Sie wirken modifizierend, bremsen also das Krankheitsgeschehen.

Eine aktuelle Studie dazu mit dem neuen Wirkstoff Ruxolitinib bestätigt den Nutzen dieser Therapie, insbesondere im Gesicht. Die Pigmente bilden sich teilweise wieder. Eine gleichzeitige UV-B-Therapie erhöht zudem die Wirksamkeit. Die Tabletten wie auch die Cremen scheinen laut Studien gut verträglich zu sein.

Wie Betroffene mit Vitiligo leben lernen Infos einblenden Wer an der Weissfleckenkrankheit leidet, fühlt sich in der Regel nicht krank. Die autoimmune Pigmentstörung verursacht keine Schmerzen und ist auch nicht ansteckend. Trotzdem kann die Lebensqualität stark eingeschränkt sein. Denn die Flecken sorgen für Aufmerksamkeit – aus Mitgefühl oder aus Angst, die Flecken könnten ansteckend sein. «Am meisten zu schaffen macht tatsächlich die nicht kontrollierbare Reaktion der Umgebung», bestätigt auch Dominic Bühler von der Schweizerischen Psoriasis- und Vitiligo-Gesellschaft (SPVG), der selber von Vitiligo betroffen ist. «Die psychische Belastung und das in Mitleidenschaft gezogene Selbstwertgefühl sind das Hauptproblem.» Auf der Website der SPVG (www.spvg.ch) findet man viele nützliche Informationen, wie man lernt, mit der Krankheit zu leben: – Ständig sorgenden Blicken ausgesetzt zu sein, nagt am Selbstvertrauen: Psychologische Unterstützung kann helfen, zum Beispiel mit einer Verhaltenstherapie. – Der Austausch in einer Selbsthilfegruppe stärkt das Selbstwertgefühl. – Da Stress Vitiligo auslösen oder verstärken kann, ist Stressabbau wichtig, zum Beispiel mit der Stärkung der inneren Widerstandskraft, besserem Zeitmanagement oder mit Entspannungstechniken. – Wer Vitiligo übertünchen will, hat folgende Möglichkeiten: die Flecken mit Schminke zudecken; «kosmetische Camouflage» ist eine Schminktechnik mit speziellen Produkten, die man selbst anwenden kann. Eine kostengünstigere und bequeme Alternative sind pflegende Selbstbräuner. (mü)



Info: Grössere Spitäler, namentlich die Universitätsspitäler Zürich und Basel, bieten spezielle Sprechstunden für Pigmenterkrankungen an.



Obschon die Medikamente mit JAK-Hemmern noch weiter erforscht werden, können sie bereits mit einer Spezialbewilligung der Krankenkasse verschrieben werden. «Sie gelten als sicher», sagt Hautärztin Elisabeth Roider. Wie bei allen neuen Medikamenten kommt diese Therapie derzeit bei Patienten infrage, die auf die traditionellen Therapien nicht oder nicht ausreichend ansprechen.

Als letzte Behandlungsmöglichkeit gibt es noch die Transplantation von Pigmentzellen. Doch die zieht man hierzulande nur selten in Betracht. Denn mit dem vorherrschenden hellen Hauttyp drängt sich dieser Eingriff kaum auf (je dunkler die Haut, desto stärker fällt Vitiligo auf).

Haut gut schützen

Neben der medizinischen Behandlung geht es vor allem darum, die weissen Flecken vor der Sonne zu schützen, mit Sonnenschutzmitteln oder Zudecken. Ein gesunder Lebensstil schont die Haut, ebenfalls ausgewogene Ernährung und genügend Bewegung sowie weniger Stress.

Nicole Schwob hatte mit den klassischen Behandlungen indessen wenig Erfolg. Cremen, etwa mit dem Wirkstoff Tacrolimus, verursachten allergische Nebenwirkungen, und die Lichttherapie half nur vorübergehend. «Krank fühlte ich mich jedoch nie», erklärt sie. Bewusst werde ihr die Krankheit eigentlich nur, wenn sie darauf angesprochen werde. Besonders in der warmen Jahreszeit, wenn sie ärmellose Kleider oder einen Rock trägt. Weil Nicole Schwob sonst eine recht robuste Haut hat, wird diese schnell braun – und die weissen Flecken kontrastieren dann erst recht.

Grosser Leidensdruck

«Der Leidensdruck der Betroffenen ist immens und wird häufig unterschätzt», bestätigt die Hautärztin. Deshalb empfiehlt sich oft eine psychologische Unterstützung, vor allem auch für den Stressabbau. Nicole Schwob fand ebenfalls Hilfe bei einer Selbsthilfegruppe für Vitiligo – heute leitet sie diese. Hilfreich für sie war ausserdem der Austausch mit bestimmten Facebook-Gruppen zu diesem Thema.

Am meisten brachten ihr komplementärmedizinische Therapien wie Akupunktur und Kinesiologie. In der Folge liess sich Nicole Schwob sogar zur Kinesiologin ausbilden. Heute ist ihre Krankheit stabil – und sie geht offensiv mit ihr um. «Ich spreche Menschen direkt an, wenn sie fragend schauen», sagt die quirlige Baselbieterin.



