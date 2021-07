Brienzer Holzbildhauer – Innere Welten in Holz geschnitzt Beat Stähli überträgt Einzelschicksale in Holzklötze. Sein Ziel: Er will innere Welten in der Materie sichtbar machen. Damaris Oesch

Beat Stähli mit der Skulptur, die den ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Christian Wulff mit einem engen Freund zeigt. Foto: Damaris Oesch

Ein gut gekleideter Herr sitzt auf einer Treppenstufe. Er ist tieftraurig, niedergeschlagen, verzweifelt; stützt seinen Kopf in seine Hand. Es scheint, als sei er an seinem persönlichen Tiefpunkt angelangt. Doch er ist nicht allein. Sein Freund sitzt neben ihm und legt ihm einen Arm um die Schultern. Seine von harter Arbeit gezeichnete Hand hält den Anzugträger am linken Oberarm leicht fest und signalisiert diesem seine Anteilnahme an dessen Notsituation. Gelebte Freundschaft und Nächstenliebe, Mitleid und Unterstützung in schlechten Zeiten.

Fast schon liebevoll streicht ein dritter Mann dem Verzweifelten auf der Treppe über den Kopf. Keiner der beiden auf der Treppe sitzenden Herren zeigt darauf eine Reaktion. Wie auch? Sie sind schliesslich nicht mehr als aus drei grossen Nussbaumholzblöcken befreite Figuren. Der dritte Mann hingegen ist real und der Schöpfer des Kunstwerks, das in der Galerie in Brienz besichtigt werden kann. Die Skulptur zeigt den ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Christian Wulff, als dieser in kürzester Zeit sein Amt und seine Würde verloren hatte, doch auch dann auf seine engsten Freunde zählen konnte. Während 18 Monaten entstand auf Anregung des ehemaligen Interlakner Wegmeisters Bruno Stegmann ein zeitloses Denkmal zum Thema Nächstenliebe.