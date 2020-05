Kolumne «Bern&so» – Innere Welt Bald herrscht wieder Normalität. Ist das gut? Simone Lippuner

Als ich durch die leeren Strassen schreite, steigt Melancholie auf. Ähnlich der Wehmut, wenn die Magnolienbäume verblühen. Oder der letzte Spargel geerntet wird. Oder sich die Sommerferien dem Ende neigen. Etwas Schönes ist vorbei, aber es wird wiederkommen.

Ich liebe leere Strassen. Müsste ich nachts nicht schlafen, ich würde durch die Stadt streifen, nur um dieses Gefühl zu haben, das es in den letzten Wochen umsonst gab. Jetzt, wenige Tage vor dem Lockout, ist in Biel deutlich mehr Geschäftigkeit zu spüren. Beizer putzen ihr Mobiliar, stapeln Kisten mit Bier und Mineral. Ladeninhaber räumen die Winterdeko aus den Schaufenstern, stülpen den nackten Puppen Bikinis über. Alle putzen sich heraus für den grossen Tag. Zurück zur «Normalität» also.