«Entweder F-35 oder nichts»? – Initianten bezeichnen Amherds Aussage als «absurd» Bei einem Ja zur Volksinitiative gegen den US-Tarnkappenbomber F-35 bleibe der Kauf europäischer Jets für «robuste Luftpolizeidienste» möglich, sagen SP, Grüne und GSoA. Beni Gafner

Grüne, SP und GSoA bekämpfen mit ihrer Volksinitiative gemäss eigenen Angaben ausschliesslich den US-Jet

F-35 und nicht generell die Beschaffung neuer Kampfjets für den Luftpolizeidienst aus Europa. Foto: Alexander Dietz (Keystone)

Die Aussagen von Verteidigungsministerin Viola Amherd (Die Mitte) zur «Stop F-35»-Initiative stossen im Initiativkomitee auf maximales Unverständnis. Amherd sagte im Interview mit dieser Zeitung, sie glaube nicht, dass bei einem Ja zu dieser Initiative ein anderer Jet gekauft werden könne. Der Initiativtext verlange, dass das Armeebudget entsprechend gekürzt werde. Amherd: «Mit anderen Worten: Bei einem Ja zur Initiative fehlt das Geld für einen anderen Jet.»

Diese Interpretation sei absurd, sagt nun aber Initiantin und SP-Nationalrätin Priska Seiler-Graf. Und Grünen-Nationalrätin Marionna Schlatter resümiert, letztes Jahr habe es geheissen, «entweder ein Kampfjet oder gar keine Armee, jetzt heisst es, entweder die F-35 oder gar kein Kampfjet». Das klinge fast nach einer Erpressung.



Doch was ist Sache?



Klar ist, was im Text der Initiative steht, für die derzeit noch Unterschriften gesammelt werden. Im ersten Absatz heisst es, «der Bund beschafft keine Kampfflugzeuge des Typs F-35 Lightning II des Herstellers Lockheed Martin Corporation». Im zweiten Absatz folgt dann eine Kostenregelung, die ebenfalls Teil des Initiativtexts ist. Dort steht: «Das Armeebudget wird entsprechend angepasst.»



Bundesrätin Amherd schliesst aufgrund dieses zweiten Absatzes, dass das Armeebudget um rund 6 Milliarden Franken gekürzt werden muss, wenn das Volk die Initiative annimmt und damit den Kauf des neuen US-Tarnkappen-Jets F-35 verunmöglicht. «Das steht so geschrieben. Ich weiss nicht, wie man das anders verstehen könnte», erklärte Amherd im Interview.