Neues in Lauterbrunnen – Infoveranstaltung zum 1,7-Millionen- Bahnhofplatz Der Bahnhofplatz von Lauterbrunnen soll neu gestaltet werden. Die Gemeinde informiert die Bevölkerung am 12. November über das Vorhaben. Und über weitere Geschäfte.

Der Bahnhof Lauterbrunnen, wie er sich heute präsentiert. Der Platz soll neu gestaltet werden. Foto: Bruno Petroni

Das Umsetzungsprojekt aus dem Masterplan Dorfeingang Lauterbrunnen sei unter Einbezug aller Interessenskreisen erarbeitet worden und könne nun in die Bewilligungs- und Realisierungsphase gehen. Das schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. Das gesamte Projekt für die Neugestaltung des Bahnhofplatzes löst Kosten von insgesamt 1'700'000 Franken aus. Die Gemeinde müsse 45 Prozent dieser Kosten übernehmen, so die Behörde.

Den Stimmberechtigten wird am 29. November an der Urne ein Kredit von 770'000 Franken zur Bewilligung beantragt. «Damit sich Interessierte noch besser über das Projekt informieren können, findet am 12. November im Gemeindesaal Hohsteg in Lauterbrunnen eine Informationsveranstaltung statt.» Mit Rücksicht auf Covid-19 müsse die Veranstaltung unter Auflagen durchgeführt werden, heisst es weiter.

Am 12. November werden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger vom Gemeinderat weitere Informationen erhalten. Am 29. November werden sie über vier kommunale Vorlagen zu entscheiden haben, weitere «wichtige Geschäfte» werden an der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember zu behandeln sein. Im Anzeiger vom 5. November soll eine entsprechende Einladung publiziert werden.

pd