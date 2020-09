Schulangebot in Thun – Infos und Gespräche über Schule und Fächer Am Samstag, 24. Oktober, findet ein Infotag zum Angebot des Gymnasiums und der Fachmittelschule Thun statt. Coronabedingt ist eine Anmeldung notwendig.

Gymnasium und Fachmittelschule Thun informieren am Samstag, 24. Oktober, über ihr Angebot. Foto: Julian Seidl

«Der traditionelle Informationstag findet auch dieses Jahr statt», schreiben die Verantwortlichen von Gymnasium, Wirtschaftsmittelschule und Fachmittelschule Thun in einer Mitteilung. «Am Samstag, 24. Oktober, kann man sich an beiden Standorten (Schadau und Seefeld) an Ständen über sämtliche Fächer sowie die beiden Abteilungen (Gymnasium und FMS) orientieren.» Gespräche mit Fachlehrpersonen, der Schülerschaft und der Schulleitung seien möglich.

Um den Besucherstrom etwas zu kanalisieren, wird der Anlass coronabedingt in drei Zeitfenstern organisiert: von 8.45 bis 10 Uhr, von 10 bis 11.15 Uhr und von 11.15 bis 12.30 Uhr. «Für die Rückverfolgung einer allfälligen Covid-19-Ansteckung muss man sich vorgängig via Website (www.gymthun.ch) bis spätestens Sonntag, 11. Oktober, für eines der Zeitfenster anmelden.» Am Mittwoch, 14. Oktober, erhalte man dann per E-Mail eine Bestätigung mit Zeitfenster, Startort und Detailprogramm. Während des ganzen Anlasses besteht Maskenpflicht.

«Leider muss der Tag der offenen Tür dieses Jahr wegen der Pandemie ausfallen», halten die Verantwortlichen fest. Durchgeführt werde jedoch wie gewohnt der Informationsabend, nämlich am Donnerstag, 14. Januar. «Dort werden alle Schwerpunktfächer des Gymnasiums vorgestellt sowie die Abteilung FMS und weitere Wahlangebote.»

pd/sgg