KMU in Spiez – Infos fürs Gewerbe aus erster Hand Nach gut anderthalb Jahren Pause konnte die Gemeinde Spiez wieder Vertreter kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) zum Treffen mit Vorträgen einladen. Andreas Tschopp

Spiezer KMU-Treffen: Rollstuhlsportler Cornel Villiger nach seinem Vortrag mit (v.l.) Stefan Seger, Susanne Müller (beide SMAG), Adrian Klossner (Gewerbeverband), Gemeindepräsidentin Jolanda Brunner und Stefan Otziger (WRT). Foto: Andreas Tschopp

«Endlich können wir uns wieder persönlich begegnen», hob die Spiezer Gemeindepräsidentin Jolanda Brunner (SVP) zur Eröffnung des KMU-Treffens hervor. «Wir wollen Danke sagen für das, was Sie für Spiez gemacht haben», nannte Brunner als Grund für den Anlass, zu dem sich am Donnerstagabend rund 70 Vertreterinnen und Vertreter kleiner und mittlerer Unternehmen – es gibt total 540 KMU in Spiez – im Hotel Seaside einfanden.

Das letzte Treffen dieser Art fand im Januar 2020 statt – noch vor Corona. Damals wurde eine Wirtschaftsstrategie für Spiez präsentiert vom Gemeinderat, der jetzt zu viert vertreten war. Die Gemeindepräsidentin rekapitulierte kurz die Kernpunkte der Strategie, in welcher der internationale Ruf des ABC-Labors Spiez unterstrichen wird. Aufgrund dessen skizzierte Jolanda Brunner als Vision, dass Spiez zu einem Zentrum für Labor- und Versuchstechnik werden könnte.