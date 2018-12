Fast jeder, der eine Waffe will, bekommt sie auch

Waffen sind Sache der Kantone. Wer eine Pistole oder ein Sturmgewehr kaufen will, muss den dafür notwendigen Waffenschein in einem Waffenbüro bestellen. Wie eine Umfrage dieser Zeitung ergeben hat, wird der Schein sehr selten verwehrt. Die Hälfte der Kantone machte dazu Angaben: Überall lag die Quote der verweigerten Scheine maximal im einstelligen Prozentbereich. So wurden in Graubünden in den letzten zehn Jahren 10 Gesuche verweigert – bei 5500 ausgestellten Scheinen. In Basel-Stadt und Bern lag die Quote 2017 bei vergleichsweise hohen 3,5 beziehungsweise 4 Prozent. Zürich lieferte keine Daten.