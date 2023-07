Inflation und Preise – Schweizer Teuerung sinkt deutlich Erstmals seit Januar 2022 liegt der Preisanstieg in der Schweiz wieder unter der 2-Prozent-Marke.

Die Teuerung in der Schweiz ist im Juni erneut klar zurückgegangen. Konkret sank die Jahresinflation im Juni 2023 auf 1,7 von 2,2 Prozent im Mai, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2023 war sie noch wegen höherer Strom- und Flugpreise bis auf 3,4 Prozent angestiegen, seither geht es steil abwärts.

Der Rückgang war so erwartet worden. Von AWP befragte Ökonomen hatten einen Wert zwischen 1,6 und 1,9 Prozent geschätzt.

Die Inlandgüter kosteten im Juni allerdings noch immer 2,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, die Importgüter hingegen 0,1 Prozent weniger. Die Kerninflation, welche die volatilen Güter wie Nahrungsmittel, Energie und Treibstoffe ausschliesst, sank auf 1,8 von 1,9 Prozent.

Im Vergleich zum Vormonat stieg der Landesindex der Konsumentenpreise (CPI) um 0,1 Prozent auf 106,3 Punkte. Von AWP befragte Analysten hatten hier einen Wert zwischen 0,0 und +0,3 Prozent geschätzt.

Einkaufen wird nur wenig teurer: Um 1,7 Prozent steigt die Teuerung im Juni im Vergleich zum Vorjahr.

Foto: Urs Jaudas

Laut BFS war der leichte Anstieg auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, unter anderem auf höhere Preise für Frucht- und Kohlgemüse. Ebenfalls angestiegen seien die Preise für die Hotellerie sowie die Miete von privaten Verkehrsmitteln. Die Preise für den Luftverkehr und Steinobst sind laut den Angaben hingegen gesunken, ebenso jene für Benzin und Diesel.

Inflation in der Eurozone

Der Kampf gegen die Inflation beschäftigt die gesamte Eurozone, Grossbritannien und die USA. In Deutschland sind die Preise in den vergangenen zwei Jahren so stark gestiegen wie seit den 1970er-Jahren nicht mehr. Die Europäische Zentralbank hat als Reaktion die Zinsen binnen eines Jahres von 0 auf 4 Prozent angehoben. Für den Juli hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine weitere Zinserhöhung angekündigt.

Die Schweiz steht bezüglich Inflation mit einem Wert von 2,2 Prozent im Mai und nun 1,7 Prozent zwar besser da als die EU. Doch auch hier hat die Notenbank vergangenen Monat die Zinsen auf 1,75 Prozent erhöht.

Im Rat der Europäischen Zentralbank tobt ein Streit darüber, ob man im September noch mal erhöhen soll – oder ob dann erst mal Schluss ist. Einige, wie Chefvolkswirt Philip Lane, sagen, es bestehe keine Dringlichkeit, sich schon jetzt auf eine Entscheidung für die Sitzung am 14. September festzulegen. Andere, wie EZB-Direktorin Isabel Schnabel, sagen, man müsse lieber das Risiko eingehen, zu stark an der Zinsschraube zu drehen als zu wenig. Sonst sei das Inflationsziel von 2 Prozent nicht zu erreichen.

