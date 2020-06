Covid-19 in Zürcher Clubs – Infizierte von Flamingo-Club zogen auch durch andere Lokale Die Betroffenen des Zürcher Superspreading-Events waren den ganzen Tag an mehreren Lokalitäten unterwegs. Das sagt einer der Infizierten. David Sarasin

Im Club Flamingo hat sich vergangenes Wochenende ein sogenannter Superspreader-Event ereignet. Foto: PD

Die sechs Personen, die nach einem Besuch im Club Flamingo am 21. Juni positiv auf Covid-19 getestet wurden, sollen am gleichen Abend auch in anderen Zürcher Clubs unterwegs gewesen sein. Drei von ihnen waren den ganzen Tag gemeinsam unterwegs.