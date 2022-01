Ski-Wettkämpfe in Mürren – Inferno-Rennen ohne Partys Die 78. Internationalen Inferno-Rennen vom 19. bis 22. Januar sind bewilligt. Aufgrund der aktuellen Lage rund um Covid-19 wird das Rahmenprogramm mit den geplanten Festivitäten eingeschränkt.

Ein Rennfahrer bei der Inferno-Abfahrt mit dem Schilthorn-Gebäude im Hintergrund. Foto: PD

Das Regierungsstatthalteramt Interlaken hat die 78. Internationalen Inferno-Rennen kurz vor dem Jahreswechsel bewilligt. «Aufgrund der zugespitzten Lage rund um die Virusmutation Omikron sieht sich das OK aber gezwungen, Anpassungen am Programm vorzunehmen», heisst es in einer Mitteilung. Bei der Planung im Vordergrund stehen demnach die Sportwettkämpfe. Festwirtschaften würden lediglich «in einem vertretbaren Umfang» umgesetzt, und auf Partys würde gänzlich verzichtet.

Kein Inferno-Umzug

Los geht es am Mittwoch, 19. Januar, um 16.30 Uhr mit dem Start zum Nachtlanglauf der 37. Inferno-Super-Kombination im Dorf Mürren und einer Festwirtschaft im Zielgelände. Am Donnerstag, 20. Januar, um 10 Uhr startet der Riesenslalom im Gebiet Winteregg. Am Freitag, 21. Januar, wird auf sämtliche Festivitäten wie den Super3-Apéro, den Teufelsclub-Apéro sowie den Inferno-Umzug mit anschliessender Teufelsverbrennung und Diamant-Ehrungen verzichtet.

Am Samstag, 22. Januar, ist um 8.50 Uhr beim Kleinen Schilthorn Start zur Inferno-Abfahrt mit Festwirtschaft im Zielgelände auf Winteregg. Ab 18 Uhr finden die Diamant-Ehrungen rund um die Eisbahn beim Alpinen Sportzentrum Mürren statt und direkt anschliessend ab 18.30 Uhr die Siegerehrungen der Inferno-Abfahrt und Inferno-Super-Kombination. Eine Festwirtschaft am Abend ist rund um die Eisbahn beim Alpinen Sportzentrum Mürren vorgesehen.

Keine Maskenpflicht im Zielgelände

Es gilt die Zertifikats- sowie in allen Innenräumen die Maskenpflicht, ebenso für die Anfahrt der Rennfahrerinnen und Rennfahrer bis zum Start. Auf der Strecke und im Zielgelände gelte keine Maskenpflicht, es werden aber Masken zur Verfügung gestellt. In Zusammenarbeit mit der Apotheke Dr. Portmann Interlaken wird vor Ort ein Testcenter für alle Helfer und Rennfahrer betrieben.

