Leserreaktionen – Infektionsschutz über Datenschutz? Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Idee einer zentralen Datenbank, die Bewegungsdaten speichern und das Contact-Tracing erleichtern soll .

Zu «Das Emmental verkauft sich als ‹Hügu Himu›»

Hügu Himu, Himu Hügu! Was fast tönt wie ein Fluch, soll der Name einer neuen Veloroute durchs Emmental sein. Den Himmel gibt es überall und mancherorts auch Hügel. In unserer Gegend gibt es aber keine Hügel sondern «Höger». Man hätte den neuen Weg ja auch «Hogerland-Route» nennen können, was erstens eine Hommage an den Musiker Tinu Heiniger gewesen wäre und zweitens leichter verständlich und aussprechbar ist. Susan Roethlisberger, Langnau

Zu «Der Pöstler klingelt nur noch auf Vorbestellung»

Kompliziertes und kaum verständliches AngebotMit der Aufhebung von Poststellen wurde den entlegenen Weilern und Dörfern als Ersatz der Hausservice angeboten. Dieser wurde geschätzt, benutzt und funktionierte einfach und zuverlässig. Nun soll er durch einen Online-Dienst abgelöst werden. Die Dienstleistung muss per Smartphone, PC, Tablet, Bestellstift oder über eine bestimmt überlastete 0800er-Nummer bestellt werden. Damit wird ein gut funktionierender Service durch ein kompliziertes und von älteren Leuten kaum verständliches Angebot ersetzt. Die in der Information aufgelisteten Vorteile sind alle zu Gunsten der Post. Gestaltet sie das Angebot so unattraktiv, damit es weniger genutzt wird? So wäre dann die nächste Mitteilung wohl: «Der Service ist nicht mehr gefragt, das Angebot wird aufgehoben.» Service public, quo vadis? Willy Schori, Gurbrü

Zu «Zentrale Datenbank – effizient, aber nicht unumstritten»

Es ist zu begrüssen, dass man das Contact-Tracing zeitgemäss digitalisieren will. Kantonale Lösungen sind jedoch suboptimal: In Langenthal kann eine Velotour schnell mal durch vier verschiedene Kantone führen – mit entsprechendem Kontakt-Potential. Für das Contact-Tracing braucht es deshalb eine zentrale nationale Datenbank. Dabei ist die Landesregierung gefordert, vor allem, um schnellstmöglich die wesentlichen Fragen insbesondere die Prioritäten bezüglich Datenschutz zu regeln. Wenn das Contact-Tracing Erfolg haben soll, dann kommt Infektionsschutz vor Datenschutz. Spätestens nach der Abstimmung über die E-ID ist klar, dass sensible Personendaten in die Hand des Staates und nicht auf die Server privater Firmen gehören. Urs Salvisberg, Langenthal

Zu «Wegen grober Holzschläge: Politikerin meldet sich zurück»

Unterschlupf fürKleinsäuger und InsektenIch bin viel im Wald und schäme mich immer wieder, wenn ich mitansehen muss, wie unsere Wälder verschandelt werden. Als Beispiel dient mir der Wald zwischen Heimenschwand und Röthenbach. Er wird durch Schneisen verstümmelt. Warum? Es ist mir klar, dass Bäume gefällt werden müssen, auch solche mit Borkenkäfer-Befall, um dem Jungwuchs mehr Platz zu geben. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass all die abgeholzten Äste einfach liegen gelassen werden. Mir erscheint es sinnvoll, die Äste zu einem Stapel aufzuschichten, damit die Kleinsäuger und Insekten darin Unterschlupf finden. Ich bin selber Mitglied eines Natur- und Vogelschutzvereins und würde eine solche Fronarbeit sehr begrüssen. Für Pilzsammler ist diese Art von Holzschlag nicht erfreulich. Christian Portner, Konolfingen