B.1.617 auf dem Vormarsch – Indische Virusvariante bedroht Lockerungspläne der Briten Bislang hält die britische Regierung an ihrem Vorhaben fest, alle Corona-Massnahmen am 21. Juni aufzuheben. Doch Wissenschaftler warnen öffentlich davor, die Öffnungspläne auch wirklich umzusetzen.

Anstehen fürs Impfen in Bolton. Foto: Keystone

In der Schweiz kommt seit heute die Alltagsnormalität langsam zurück. Zwar gelten noch immer viele Sicherheitsregeln, trotzdem schnuppern wir dank der Lockerungen der Corona-Massnahmen an einer Prise Freiheit. Und während unsereins sich darüber freut, dass die Fallzahlen sinken, steigen sie in Grossbritannien wieder.

Das Land, das durch einen relativ strikten Lockdown, gekoppelt mit einer perfekt organisierten Impfaktion, in der Bevölkerung für Zuversicht gesorgt hatte, verzeichnet derzeit die höchsten Infektionszahlen seit März. Wissenschaftler warnen öffentlich davor, die eigentlich für den 21. Juni vorgesehene völlige Öffnung des Landes umzusetzen.

Noch zu Ostern hatte Premierminister Boris Johnson versprochen, dass es bei der schrittweisen Aufhebung des Lockdown «kein Zurück» mehr geben wird. Nun heisst es aus der Downing Street, dass man abwarte; weitere Entscheidungen oder Korrekturen des Öffnungsplanes sind planmässig auf den 14. Juni vorgesehen.

Beginn der dritten Welle

Er glaube, die dritte Welle habe begonnen, sagte Martin McKee, Professor für europäische öffentliche Gesundheit am Londoner Institut für Hygiene, dem «Guardian». Es sei klar ersichtlich, dass die aktuellen Schutzmassnahmen in vielen Teilen des Landes den rasanten Anstieg der Fälle nicht aufhalte, so der Experte. «Wenn es kein Wunder gibt, ist die weitere Öffnung im Juni ein grosses Risiko.»

Auch der Virologe Dr. Stephen Griffin von der University of Leeds hebt den Mahnfinger: «Wir haben eine Variante, die besorgniserregend ist und sich im Land exponentiell ausbreitet. Es gehe nicht darum, wieder in den Lockdown zu gehen, «aber ich denke, wir sollten auf jeden Fall pausieren», so Griffin.

Vier besorgniserregende Varianten Infos einblenden B.1.1.7 aus Grossbritannien (Erster Nachweis September 2020)Die Variante hat verschiedene Mutationen, darunter zwei im Spikeprotein, mit dem das Virus besser in die Körperzelle gelangen kann. So ist es um 50 Prozent infektiöser als das Ursprungsvirus. Zudem verläuft die Covid-Erkrankung schwerer. Sie ist die derzeit bei uns vorherrschende Variante. B.1.351 aus Südafrika (September 2020)Die Variante hat verschiedene Mutationen, darunter zwei im Spikeprotein, die sie infektiöser machen könnten, sowie charakteristische Veränderungen, mit denen sie das Immunsystem umgehen kann. Gegen diese Variante werden bereits erste angepasste Impfstoffe getestet, da manche aktuelle Vakzine nicht ausreichend wirken. Ob der Krankheitsverlauf schwerer ist, ist unklar. P1 aus Brasilien (Dezember 2020)

Erstmals im Dezember 2020 in Manaus nachgewiesen. Die Variante hat verschiedene Mutationen, dank denen sie infektiöser ist und die Wirkung der Impfstoffe leicht abschwächen kann. Ob der Krankheitsverlauf schwerer ist, ist unklar. B.1.617 aus Indien (Oktober 2020)

Einige der Mutationen dieser Variante finden sich jeweils auch bei einer der drei anderen besorgniserregenden Varianten. Bisher ist noch zu wenig darüber bekannt, ob die Variante ansteckender ist, zu schweren Erkrankungen und Neuinfektionen bei Geimpften und Genesenen führt.

Die indische Variante des Coronavirus macht in Grossbritannien mittlerweile vielerorts zwei Drittel aller Fälle aus. Am letzten Mittwoch meldete die britische Gesundheitsbehörde fast 7000 Fälle dieser Variante – mehr als doppelt so viele wie in der Vorwoche. Die zuerst in Indien entdeckte Variante könnte bis zu 80 Prozent leichter übertragbar sein als die bislang vorherrschende britische Variante. Das sagte der Epidemiologe Neil Ferguson vom Imperial College London in einer Onlinepressekonferenz letzte Woche. Es gebe dazu aber noch keine belastbaren Daten, so der Wissenschaftler weiter. Gewiss sei bislang nur, dass B.1.617.2 einen Vorteil habe.

Höheres Risiko für Ungeimpfte

Bis jetzt ist knapp die Hälfte der Erwachsenen in Grossbritannien vollständig geimpft. Doch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft die indische Variante als ansteckender und möglicherweise auch unempfindlicher gegen Antikörper ein. Dazu würde passen, dass in einigen Gebieten die Zahl der Hospitalisationen wieder zugenommen hat – betroffen waren mehrheitlich ungeimpfte Personen.

Mehr zum Thema 5 Fragen und Antworten zur Mutation Wie gefährlich ist die Coronavirus-Variante aus Indien? Daten zur indischen Mutation Diese Zahlen aus Indien stimmen zuversichtlich Darauf beruft sich auch die Regierung, die da betont, dass die allermeisten Infizierten nicht geimpft gewesen seien. Die Impfstoffe schützten also. Zugelassen sind im Land die Vakzine von AstraZeneca, Biontech/Pfizer und Moderna. Als vierten Impfstoff hat das Gesundheitsministerium nun auch das Mittel des US-Unternehmens Johnson & Johnson zugelassen. Trotzdem haben einige Städte ihre Massnahmen wieder verschärft. So wird den Bewohnern unter anderem weiterhin Social Distancing empfohlen, aber auch, sich draussen und nicht drinnen zu treffen. Indische und britische Variante wohl ähnlich ansteckend Laut Laurent Kaiser, Infektiologe am Universitätsspital Genf, zeigen jüngste Erkenntnisse, dass die Übertragbarkeit bei der indischen und der britischen Variante des Coronavirus ähnlich ist. Es gebe aber keine Anzeichen dafür, dass die Krankheitsverläufe bei der indischen Variante schwerer seien. Dagegen gebe es Informationen, dass die «Wirksamkeit der Impfung bei der indischen Variante etwas niedriger sein könnte.»

Indische Regierung verbietet Begriff «indische Variante» Infos einblenden Angesichts der weltweiten Angst vor der zuerst in Indien entdeckten Coronavirus-Mutante geht Delhi gegen die Verbreitung des Begriffs «indische Variante» in den Onlinemedien vor: Die indische Regierung forderte Onlineplattformen auf, alle Inhalte mit dem Begriff «indische Variante» zu löschen. Die Mutante B.1.617 hat sich in Indien rasant ausgebreitet und wütet auch in Nachbarländern. Die Anordnung für das Löschen der Inhalte mit dem Begriff «indische Variante» kam vom indischen Informations- und Technologieministerium. Es sei «völlig falsch», wenn Inhalte zirkulierten, dass eine «indische Variante» sich in anderen Ländern ausbreite. Zur Begründung hiess es, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Variante B.1.617 nicht mit einem bestimmten Land in Verbindung bringe. (afp)

Ungeklärt sei, ob die indische Variante in der Schweiz nun «im Wettbewerb» mit der heute vorherrschenden britischen Variante sei. «Aber es gibt keine Gründe, anzunehmen, dass die Verläufe bei der indischen Variante schwerer sind als bei der britischen Variante», sagte er.

Schweiz: Diese Lockerungen gelten ab dem 31. Mai Abo Neue Corona-Regeln Büro, Beiz und Badi – was ab heute wieder möglich ist Für das Bundesamt für Gesundheit zählt Grossbritannien seit Donnerstag jedenfalls als «Staat mit einer risikoreichen Variante». Deshalb wurde er wieder auf die Risikoliste aufgenommen. Auch Deutschland und Frankreich haben die Einreise britischer Bürger beschränkt. Einreisende aus dem Vereinigten Königreich brauchen ab diesem Zeitpunkt neben einer elektronischen Registrierung einen negativen Test. Zudem müssen sie sich nach der Ankunft in Quarantäne begeben. Das Vereinigte Königreich gilt nun wie Brasilien, Indien, Kanada, Nepal und Südafrika als Staat, in dem sich eine Mutation des Coronavirus ausbreitet, von der im Vergleich zu der in der Schweiz verbreiteten Virusform eine höhere Ansteckungsgefahr ausgeht. Indische Variante in der Schweiz Mittlerweile ist die indische Variante in mindestens 44 Ländern präsent. In der Schweiz (genauer: im Kanton Solothurn) tauchte die Mutation Ende März erstmals auf. Darauf gestossen waren die ETH-Professorin Tanja Stadler und ihr Team. Als Schweizer Hotspot gilt das internationale Genf. Laut BAG wurden bislang knapp 40 Fälle in der Schweiz nachgewiesen. Die Verbreitung hierzulande sei momentan nicht besorgniserregend, aber man beobachte sie genau, heisst es seitens BAG.

«Es ist durchaus denkbar, dass sich die indische Variante auch bei uns ausbreitet», meint Andreas Cerny, Infektiologe am Moncucco-Spital in Lugano. Es sei ein Lauf gegen die Zeit: Je schneller man impfe, desto weniger Probleme habe man in den nächsten Monaten.

nag/sda/afp

