Was die Fachleute wissen – Indische Variante: Alarmzeichen in Grossbritannien häufen sich Eine aus Indien stammende Mutation des Virus verbreitet sich gerade rasant im Vereinigten Königreich. Was heisst das für die Schweiz und andere Länder? Anke Fossgreen

In der Stadt Bolton im Nordwesten Englands kursiert die indische Variante des Coronavirus. Die Bevölkerung ist dort zu besonderer Vorsicht aufgerufen, um die Übertragung zu stoppen. Foto: Oli Scarff (AFP)

Die Infektionszahlen steigen im Vereinigten Königreich wieder an. Waren es Anfang Mai um die 2000 Corona-Infektionen täglich (im 7-Tage-Durchschnitt), meldeten die britischen Behörden Ende Mai bereits über 3200. Das ist zwar immer noch wenig bei einer Inzidenz von 27 Infizierten pro 100’000 Einwohnern Ende Mai. Dennoch sind die Fachleute beunruhigt.

Der Grund dafür ist die neue Coronavirus-Variante B.1.617.2. Sie hat seit April in Indien zu einem Kollaps der Gesundheitsversorgung geführt und sich weltweit in über 40 Ländern verbreitet. In der Schweiz sind bisher knapp 50 Fälle erfasst worden. (In der Zahl sind zwei Unterarten enthalten: B.1.617.1 und die häufigere B.1.617.2.) Hierzulande überwiegt jedoch nach wie vor die britische Variante B.1.1.7. Ob die neue, indische Variante auch in der Schweiz überhandnehmen könnte, ist nicht klar.