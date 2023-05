Bei Baustelle an A12 in Bümpliz – In zwei Stunden 116 Fahrzeuge geblitzt Die Polizei hat 110 Ordnungsbussen ausgestellt und sechs Lenkende angezeigt.

Beim Autobahnanschluss A12 Bern-Bümpliz gilt auf der Weissenstein- sowie der Turnierstrasse wegen einer Baustelle aktuell das Tempolimit 30 km/h.

Am Freitagmorgen hat die Kantonspolizei Bern dort eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt, wie sie in einer Mitteilung schreibt. In knapp zwei Stunden waren auf der Weissensteinstrasse 116 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Es wurden 110 Ordnungsbussen ausgestellt, sechs Lenkende werden angezeigt.

Die Polizei kündigt an, in diesem Bereich auch künftig Kontrollen durchzuführen.

PD/ske

