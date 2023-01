Schweizer Chef am Wiener Burgtheater – «In Zürich wird Kultur bestenfalls geduldet» Stefan Bachmann wird Direktor im Theaterolymp des deutschsprachigen Raums: an der Wiener Burg. Uns hat er erzählt, wie er mit Wokeness umgeht – und mit Macht. Alexandra Kedves

Stefan Bachmann an der Pressekonferenz zur Bekanntgabe der neuen Burgtheater-Direktion ab Saison 2024/25. Foto: Keystone

Er ist der erste Schweizer in dem Amt, das als das höchste in der deutschsprachigen Theaterszene gilt: Stefan Bachmann wird Direktor am Burgtheater in Wien. Ab Sommer 2024 verantwortet er das Programm des österreichischen Hauses. «Dort wird das gerade gern verkauft, denn es ist ihnen lieber, einen Schweizer als einen Piefke (Deutschen) zu haben», lächelt der designierte Direktor in die Zoom-Kamera und scherzt über die kulturelle Habsburg-Reprise. «Aber die Wahrheit ist ja, dass ich von meinen Nationalitäten her Schweizer und Deutscher bin.»