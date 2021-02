Autor Kim Stanley Robinson – «In Zürich hatten wir zwei der schönsten Jahre unseres Lebens» Der weltberühmte Science-Fiction-Autor hat in den Neunzigerjahren in Zürich gelebt und gearbeitet. Eine persönliche Liebeserklärung. Kim Stanley Robinson (Das Magazin)

Prep-Style in Perfektion: Der Science-Fiction-Schriftsteller Kim Stanley Robinson mit seiner Frau, der Chemikerin Lisa Howland Nowell, am Reichenbachfall. Foto: Privat

Letzten Oktober erschien Kim Stanley Robinsons Roman «The Ministry for the Future». Darin entwirft der grosse Science-Fiction-Autor (Marstrilogie) die Utopie einer nicht allzu zukünftigen Welt, deren Bewohner dank radikaler Veränderungen der Klimakatastrophe entkommen. Weltweit wurde der Roman, unter anderem von Barack Obama, als Buch der Stunde gefeiert und sein Autor zum Botschafter der Hoffnung, dass der Mensch entgegen aller Empirie auch Gutes schaffen kann. Einer der Hauptorte des Romans ist Zürich. Was ihn mit der Stadt verbindet und warum er die Welt nur von dort aus retten lassen wollte, beschreibt Robinson auf unsere Bitte hin in diesem sehr persönlichen Text.