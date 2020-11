Autobahn A6 Region Thun – In zehn Nächten wird eine Fahrspur gesperrt Um Platz für die Erneuerungsarbeiten der Autobahn A6 zwischen Kiesen und Thun-Nord zu schaffen, wird ab Montag in zehn Nächten jeweils eine Fahrspur gesperrt. PD

Die Autobahn A6 mit dem Nordportal des Allmendtunnels in Blickrichtung Oberland. Die Rampe (Fahrspur ganz rechts) zum Verkehrskorridor über die Allmend wird demnächst zurückgebaut. Foto: PD

Die Erneuerung des Allmendtunnels der Autobahn A6 in Thun nähert sich ihrem Ende; der temporäre Verkehrskorridor über die Allmend wird wieder aufgehoben (wir berichteten). Stattdessen beginnen im A6-Abschnitt Thun-Nord–Kiesen demnächst die Hauptarbeiten. «Wie in Baustellenbereichen üblich wird dazu eine veränderte Verkehrsführung mit verminderter Breite der Fahrspuren eingerichtet, um Platz für die Arbeiten zu kreieren», hat das Bundesamt für Strassen (Astra) am Mittwoch mitgeteilt.

Jeweils in einer Fahrtrichtung

Die Verkehrsführung werde in den kommenden Wochen schrittweise eingerichtet. «Die A6 bleibt dabei grundsätzlich befahrbar, allerdings wird jeweils nachts eine von beiden Fahrspuren in einer Richtung gesperrt», schreibt das Astra. Diese Spurabbauten sind wie folgt vorgesehen: In Fahrtrichtung Bern während fünf Nächten von Montag, 9. November, bis Samstag, 14. November, jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr sowie in Fahrtrichtung Thun während ebenfalls fünf Nächten von Montag, 16. November, bis Samstag, 21. November, jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr.

Das Anbringen der orangen Markierung ist gemäss Astra witterungsabhängig und wird, falls nötig, um jeweils eine Nacht verschoben. «Die reduzierten Fahrbahnbreiten bedingen die Senkung der Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h in der betreffenden Fahrtrichtung, d.h. ab 9. November in Richtung Bern und ab 16. November in Richtung Thun», hält das Astra fest. Nach der Einrichtung der neuen Verkehrsführung werde mit den ersten Arbeiten begonnen. In der ersten Bauphase steht dabei die Erneuerung der Fahrbahnmitte an.