Klassische Musik und Gratistickets – In Wengen wird Mendelssohn zelebriert Am Samstag beginnt die Mendelssohn-Musikwoche Wengen. Das Programm verspricht Abwechslung. Diese Zeitung verlost 3 x 2 Tickets für das Konzert von Freitag, 25. August. Samuel Günter

Das Guarneri-Trio Prag tritt auch heuer wieder in der Kirche Wengen im Rahmen der Mendelssohn-Musikwoche auf. Foto: Heidy Mumenthaler

Es war der 21. August 1842, als Felix Mendelssohn bei einer Wanderung von der Jungfrau verzaubert wurde. Spontan zeichnete er eine heute historische Skizze mit dem Jungfraumassiv in Wengen. «Zu Ehren dieses grossartigen Künstlers gibt es in Wengen drei Mendelssohn-Inszenierungen: die Mendelssohn-Musikwoche, die Mendelssohn-Gedenkstätte und den Mendelssohn-Weg», heisst es auf der Website der Mendelssohn-Musikwoche Wengen. Diese findet seit 2005 jeweils in der Woche mit dem 21. August statt. Ins Leben gerufen wurde sie vom heute 90-jährigen Architekten Walter Gross.

Heuer findet der Anlass von 19. bis 26. August statt und umfasst sechs Konzerte. Den Auftakt macht am Samstag, 19. August, das Cuarteto Quiroga. Es folgen das Klavier-Rezital von Marek Kozák (Sonntag), der Auftritt des Barocktrompeten-Ensembles Berlin (Dienstag), die Fado-Sängerin Carla Pires (Mittwoch), Violinist Milan Al-Ashhab und Pianist Adam Skoumal (Freitag) und das Guarneri-Trio Prag (Samstag). Die Konzerte sind in der reformierten Kirche Wengen und beginnen jeweils um 17.30 Uhr (beide Samstag, Sonntag und Dienstag), 17 Uhr (Mittwoch) und 19.30 Uhr (Freitag).

Gratis zu Milan

Al-Ashhab und Adam Skoumal Am Freitag, 25. August, um 19.30 Uhr spielen Milan Al-Ashhab, Violine, und Adam Skoumal, Klavier, zum Konzert auf. Milan Al-Ashhab sei ein Ausnahmetalent; er gewann 2018 den Fritz-Kreisler-Wettbewerb. «Er überzeugt durch sein musikalisches Verständnis, seine Tonschönheit und eine atemberaubende, virtuose Technik, die keine Schwierigkeiten kennt.» In Adam Skoumal, der auch als erfolgreicher Komponist tätig ist, habe er «einen sensiblen und versierten Begleiter am Klavier». Diese Zeitung verlost 3 x 2 Tickets für das Konzert Milan Al-Ashhab und Adam Skoumal. Interessierte schreiben bis Mittwoch, 16. August, um 24 Uhr, eine E-Mail an folgende Adresse (bitte vollständigen Namen und Postadresse angeben): verlosungen@bom.ch. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden nach der Auslosung per Mail informiert und können die Tickets an der Abendkasse gegen Vorzeigen eines amtlichen Ausweisdokuments abholen.

Das diesjährige Programm steht unter dem Motto «Musikalische Höhenflüge». Die künstlerische Leitung hat Beatrix Jerie inne. «Natürlich bilden jeweils die Werke Mendelssohns den roten Faden durch das Programm», erklärt sie. «Aber nur Mendelssohn wäre über die Jahre zu einseitig.» Und überhaupt sei es viel spannender, die Werke des deutschen Komponisten im Kontrast mit anderen Grössen zu hören.

Neben den sechs Konzerten findet am Sonntag, 20. August, um 10 Uhr in der Kirche ein Festgottesdienst statt. Dieser wird von den Teilnehmenden des Meisterkurses musikalisch umrahmt. Gleich anschliessend ist das Abschlusskonzert des Meisterkurses. Der Eintritt ist gratis. Am Mittwoch, 23. August, ist der geführte Spaziergang zu der Mendelssohn-Gedenkstätte. Besammlung beim Eigerhubel ist um 14.30 Uhr, und um 15.15 Uhr findet bei der Gedenkstätte eine Feier statt.

Samuel Günter ist Redaktor beim Berner Oberländer. Er berichtet schwergewichtig über Politik und Wirtschaft und betreut journalistisch die Lütschinentäler. Mehr Infos @Samuel_Guenter

Fehler gefunden?Jetzt melden.