Mikrobiologe Markus Egert über Keime und Erreger in Haushaltsgeräten – und darüber, was dagegen hilft.

An einigen Orten in der Waschmaschine tummeln sich bis zu 337’000 Keime pro Quadratzentimeter.

Wo gedeihen denn diese Keime vor allem?

Wir haben Waschmaschinen untersucht, wie sie in Mitteleuropa weitverbreitet sind, also jene mit einem Bullaugenfenster. Dabei haben wir die Einspülkammer und ihre Schublade angeschaut, wo wir das Waschmittel einfüllen, sowie den oberen und den unteren Teil der Bullaugendichtung. Am meisten Mikroben fanden wir im unteren Dichtungsbereich, wo immer das Wasser steht, und in der Einspülkammer – dort gab es auch die grösste Vielfalt.