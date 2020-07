Pop-up an der Seftigenstrasse – «In Wabern muss etwas gehen» Am Samstag startet bei der Tramendstation Wabern ein dreimonatiges Pop-up. Hinter Wabe stecken zwei bekannte Tausendsassas. Claudia Salzmann

Gianni D’Agostino und Hüssu Matur (rechts) laden während der Sommermonate auf die Galerie beim Coop an der Seftigenstrasse in Wabern. Foto: Franziska Rothenbühler

Leer, brach und ungastlich fand Hüseyin Matur das Einkaufszentrum Wabern an der Seftigenstrasse vor. Dieses steht unweit der Endstation des Wabern-Trams und somit an perfekter Lage, um hier einen Treffpunkt zu schaffen. Seit zwei Jahren wohnt Matur, den man als Hüssu kennt, in Wabern und meint: «In Wabern muss was gehen.» Er führte in Bern das Restaurant Fischerstübli in der Matte und organisiert seit 18 Jahren das Open-Air-Kino Marzili-Movie.