Videoüberwachung in Thun – In vier Sporthallen wird seit November gefilmt Die Gegner der Videoüberwachung in vier Sporthallen sind mit ihren Beschwerden abgeblitzt. Die Kameras sind in Betrieb – und die Polizei greift bereits auf die Aufnahmen zurück. Gabriel Berger

Die Sporthalle Progymatte in Thun. Sie ist eine von vier Anlagen, deren Eingangsbereich seit November videoüberwacht wird. Foto: Patric Spahni

In grösseren Gruppen Sport zu treiben, hat aktuell nicht Hochkonjunktur. In Innenräumen schon gar nicht. Die Pandemie lässt grüssen. Es ist wohl auch ein wenig diesen Umständen geschuldet, dass eine Neuerung in der Stadt Thun bislang kaum Wellen warf: die Videoüberwachung in den Eingangsbereichen der vier Sporthallen Buchholz, Gotthelf, Lachen und Progymatte.

SID trat gar nicht auf Beschwerden ein

Im Frühling 2020 hatte der Gemeinderat das Vorhaben bekannt gemacht. Mit der Überwachung wollte die Regierung vor allem Einschleichdiebstählen und Sachbeschädigungen entgegenwirken. Während der Beschwerdefrist wehrten sich dann aber die SP Thun, die Thuner Grünen, die Juso Thun-BeO sowie der Verein Freund*innen des Freiraums gegen die Kameras, die zu diesem Zeitpunkt bereits installiert waren, aber noch nicht liefen.