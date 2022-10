Partnersuche in Bern – In vier Minuten muss es funken Wo lernen sich Bernerinnen und Berner kennen? Während Apps wie Tinder kriseln, erfährt Speeddating ein kleines Revival. Simone Klemenz Claudia Salzmann Susanne Keller (Fotos)

Erhält das Gegenüber einen «Like» oder nicht? Im Café Malso in Bern finden regelmässig Speeddatings statt. Foto: Susanne Keller

An der Bar des Cafés Malso in Bern wird Bier bestellt, an der Wand leuchten in orangefarbenen Lettern die Worte «Hola mi Amor»! Vor dem Lokal beim Postparc steht ein grosses Schild mit der Aufschrift: Speeddating. «Die fünfzehn für Frauen reservierten Plätze waren sehr schnell ausgebucht», sagt Rebecca Tarmann, Co-Geschäftsführerin des Malso. Bei den Männern scheint es dieses Mal zu hapern: Nur gerade fünf Flirtwillige haben sich angemeldet.