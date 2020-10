Wahlen im Oberaargau – In vier Gemeinden wird heute gewählt In Aarwangen, Attiswil, Huttwil und Niederbipp werden die Gemeinderäte neu zusammengesetzt. Hier ein erster Überblick über die Resultate.

Oberaargauer Wahlsonntag: Auch in Niederbipp wird die Exekutive neu aufgestellt. Archivfoto: Brigitte Mathys

Als erste Gemeinde vermeldet Attiswil ihre Resultate.

Attiswil

Für den fünfköpfigen Gemeinderat sind drei Kandidatinnen und drei Kandidaten angetreten. Von Anfang an war also klar, dass eine Person das Nachsehen haben wird. Das ist nun Martina Di Meo auf der SP-Liste. Mit Abstand am meisten Stimmen erzielte Iris Zumstein-Biedermann (neu), die sich als Parteilose von der SVP portieren liess.

Iris Zumstein-Biedermann, parteilos/SVP, neu Fotos: PD André Stalder, SVP, bisher Stefan Fuhrer, SVP, bisher 1 / 5

Update folgt…

bey, tg, sog, jr