Erfolgreicher Playoff-Start – In Unter- und Überzahl das Spiel entschieden Langenthal hat das erste Viertelfinalspiel gegen Thurgau mit 2:0 gewonnen. In einer umkämpften Partie überzeugte der SCL in den Special Teams. Leroy Ryser

Vincenzo Küng (vorne) erzielt das 2:0, Thurgau-Torhüter Nicola Aeberhard ist bezwungen. Foto: Marcel Bieri

So manch einer hatte in der 35. und der 36. Minute geflucht beim Zuschauen, hatten doch Vincenzo Küng und Yves Müller je eine kleine Bankstrafe kassiert. Immerhin führte dies zu einer 78 Sekunde dauernden doppelten Überzahl für den HC Thurgau, welche die Partie hätte wenden können. Langenthal lag zu diesem Zeitpunkt mit 1:0 in Führung und lief Gefahr, gegen die stetig stärker werdenden Ostschweizer den Ausgleich zu kassieren.

Als Vincenzo Küng aber von der Strafbank zurückkam, sah die Welt schon wieder ganz anders aus. Küng übernahm noch im eigenen Drittel die Scheibe, umkurvte die Gegenspieler und schoss im Alleingang das Tor. Der Thurgauer Jan Mosimann wehrte sich noch mit Händen und Füssen, konnte die Aktion aber nicht aufhalten. Als Torhüter Nicola Aeberhard versuchte, den Winkel zu verkürzen, war es schon geschehen. Küng jubelte, die Thurgauer schienen damit entscheidend geschlagen.

Bei Gleichstand ausgeglichen

Der Underdog, der in der Qualifikation im letzten Spiel noch den sechsten Rang erreicht hatte, war keineswegs deutlich schlechter als der drittplatzierte Favorit. Langenthal war zwar zu Beginn überlegen, machte einen frischen Eindruck, war wendig, schneller und gefährlicher. Je länger die Partie aber dauerte, desto besser kam Thurgau in Fahrt und desto mehr Offensivaktionen verzeichneten die Gäste. Langenthal hatte oft Mühe, sich aus Thurgaus Umklammerung zu befreien, ausserdem gelang es nur selten, bei je fünf Feldspielern gefährliche Chancen zu erarbeiten. Die Thurgauer – wie auch der SCL – schirmten das eigene Tor sehr gut ab und zeigten sich sehr vorsichtig in brenzligen Situationen.

Zum Glück aus Langenthaler Sicht gelang den Oberaargauern während der guten Startphase noch das 1:0. In der 6. Minute traf Fabio Kläy aus dem Slot heraus in Überzahl, nachdem die Oberaargauer sich gut über eine Minute im offensiven Drittel festgesetzt hatten. «Nach der langen Pause war es wichtig, gut zu starten», kommentierte Trainer Jeff Campbell, dies sei soweit gut gelungen.

Mehrere Schüsse geblockt

Das erste Viertelfinalspiel war nach 40 Minuten und trotz des 2:0 der Gastgeber weiterhin spannend. Thurgau traute man nach einem zumeist starken Auftritt durchaus eine Rückkehr ins Spiel zu. Langenthal wusste dies aber mit viel Einsatz zu verhindern, gleich mehrmals sprangen die Oberaargauer in den Schuss des Gegners und bewiesen damit ihren Siegeswillen in der Defensivarbeit.

Und einer war zudem in Gelb-Blau überragend: Pascal Caminada bremste die Thurgauer gleich mehrmals aus, in der 44. Minute parierte er gegen den alleine vor ihm auftauchenden Kanadier Jonathan Ang. «Bei einem zu Null kann man als Torhüter zufrieden sein. Vor allem bin ich aber auch zufrieden, weil meine Vorderleute heute sehr gut gearbeitet haben und sie es den Gegnern schwierig gemacht haben», sagte der beste Spieler der Partie.

Einziger Wermutstropfen aus SCL-Sicht: Vincenzo Küng verletzte sich in den Schlussminuten bei einem Zusammenprall und verliess das Eis schmerzverzerrt. Damit mussten die Oberaargauer den wichtigen Startsieg teuer bezahlen. Und: «Es ist erst ein Sieg, wir wollen das noch nicht zu hoch bewerten», so Caminada weiter. Der Start sei, auch wenn es noch viel Verbesserungspotenzial gebe, aber soweit gut gelungen.