Weiterhin Badeverbot für Aare – «In trübem Wasser haben Sie keine Chance zu reagieren» Nach knapp zwei Wochen im Gefahrenbereich fliessen in Bern erstmals weniger als 360 Kubikmeter Wasser pro Sekunde die Aare hinab. Zum Baden ist das aber zu viel. Lea Stuber

Besser nur an und nicht in der Aare: Dies gilt nach dem Hochwasser trotz abnehmender Abflussmenge. Foto: Raphael Moser

Es war 20.10 Uhr am Mittwochabend, als die Aare in Bern wieder aus der Gefahrenstufe 2 herauskam. 359 Kubikmeter Wasser pro Sekunde registrierte die Messstelle Schönau. So wenig Wasser führte sie zuletzt in der Nacht vom 9. Juli, vor knapp zwei Wochen also.

Nun nimmt der Abfluss stetig ab: Um 1.30 Uhr in der Nacht waren es noch 350 Kubikmeter Wasser pro Sekunde, um 10.10 Uhr am Donnerstagvormittag 340, 335 dann um 14.10 Uhr. Zum Vergleich: Beim Höchstwert am Freitagmittag flossen 561 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Damit war die Aare für kurze Zeit in der höchsten Gefahrenstufe 5.