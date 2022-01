Pflegearbeiten haben begonnen – In Thun werden 30 kranke Bäume ersetzt Bis im März führt das Team von Stadtgrün Thun die jährlichen Baumpflegearbeiten durch. Heuer werden rund 30 kranke oder bruchgefährdete Bäume gefällt. gbs

Diese abgestorbene Linde beim Bahnhof Gwatt wird durch Stadtgrün Thun in den kommenden Wochen gefällt. Foto: PD

Jahr für Jahr werden in Thun während der Wintermonate Bäume gepflegt – und wo nötig auch gefällt und ersetzt. Diesmal haben die Arbeiten, wie die Stadt am Mittwoch mitgeteilt hat, am 10. Januar begonnen. Sie werden voraussichtlich – abhängig von der Witterung – bis etwa Anfang März andauern.

Verantwortlich für die Pflege des Baumbestands sind die Mitarbeitenden von Stadtgrün Thun. 2022 sind für die Arbeiten turnusgemäss das Westquartier, die Quartiere Allmendingen und Lerchenfeld sowie das Bälliz an der Reihe. «Die notwendigen Schnittarbeiten an den Bäumen entlang der Strassen, bei Verwaltungsbauten und in den Parkanlagen erfolgen mit fachlicher Unterstützung der Baumpflegespezialisten», heisst es in der Medienmitteilung der Stadt. Ziel der Arbeiten sei es, langfristig einen gesunden Baumbestand sicherzustellen.