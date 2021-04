Impfzentrum wird ausgebaut – In Thun sollen bald 1600 geimpft werden können Die Spital STS AG baut ihr Corona-Impfzentrum im KKThun massiv aus. Ab Mai können 1600 statt wie derzeit 1000 Personen pro Tag geimpft werden. Barbara Schluchter-Donski

Das Covid-19-Impfzentrum im KKThun. Agnes Bohni aus Spiez war die erste Patientin, die am 11. Januar in Thun geimpft wurde. Bis Ende April werden hier rund 30’000 Dosen verabreicht sein. Hinzu kommen rund 7000 Impfungen durch mobile Equipen. Foto: Patric Spahni

«Wieso bekomme ich in Thun keinen Impftermin?»: Immer wieder wendeten sich in letzter Zeit verärgerte Leserinnen und Leser der Impfgruppen A, B und C an diese Zeitung. Ihre Erfahrung: Trotz wiederholter Versuche gelang es ihnen nicht, im KKThun einen Impftermin zu bekommen. Andernorts gebe es dagegen immer noch freie Daten. «Haben die in Thun weniger Personal, weniger Plätze, weniger Impfstoff – oder mehr Andrang als in anderen Orten im Kanton Bern?», fragt ein Leser.

«Wenn wir neue Termine aufschalten, dann sind diese innert 24 Stunden weg. Wer meint, er könne noch etwas zuwarten, der täuscht sich.» Gundekar Giebel, Sprecher der kantonalen Gesundheitsdirektion