Neuer Stadtratspräsident – «In Thun hatte ich immer Feriengefühle» Sechsfacher Vater, Schweizer Meister mit dem SCB, erster Stadtratspräsident der EDU: Manfred Locher wird der neue höchste Thuner. Sechs Daten und sechs Geschichten zum 66-Jährigen. Michael Gurtner

Manfred Locher bei der sogenannten Umkehrtreppe, einem Kunstwerk beim Progymatte-Schulhaus. Dort war der neue Thuner Stadtratspräsident 39 Jahre lang als Lehrer tätig. Foto: Patric Spahni

15. Juli 1956 – der Anfang und die ersten richtigen Schlittschuhe

Die Eltern sind jung, der Vater hat die Lehrerausbildung noch nicht abgeschlossen, als der kleine Manfred am 15. Juli 1956 das Licht der Welt erblickt. Zwei Geschwister folgen – in Bigenthal wachsen sie in einer Familie auf, in der sehr offen kommuniziert wird. «Ich hatte immer eine Ansprechperson», erinnert sich Manfred Locher heute. Weil der Vater Eishockey spielt, versucht sich auch Manfred noch vor dem Kindergarten mit angeschraubten Kufen auf dem Eis. Und ist die grosse Sensation, als er als Erstklässler mit richtigen Hockey-Schlittschuhen auf der Natureisbahn von Jegenstorf, wo die Familie mittlerweile wohnt, herumkurvt.