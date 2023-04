Neue Stadtführung – In Thun der Nase nach Wie tönt, schmeckt und riecht Thun? An einer Stadtführung lässt sich die Kyburgstadt jetzt sogar ertasten und erschnuppern. Godi Huber

Gegenstände erraten: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des sinnlichen Stadtrundgangs testen ihr Fingerspitzengefühl. Foto: Godi Huber

Der Brunnen plätschert, die Motoren dröhnen und die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Thun-Thunersee Tourismus hat eine neue Stadtführung im Angebot. «Sinnliches Thun, entdecke die Stadt mit deinen Sinnen»», so ihr klingender Name, und diese Zeitung war bei der Premiere dabei.

Thun mit allen Sinnen erleben: Stadtführerin Corinne Graber unterwegs auf dem neuen Themenrundgang «Sinnliches Thun». Foto: Godi Huber

«Dieser Rundgang wird anders», stimmt Stadtführerin Corinne Graber die Teilnehmenden ein, «wir erleben Thun mit allen unseren Sinnen.» Die erste Station ist dem Sehen gewidmet. Herrlich anzusehen die Stadt, der See und der Niesen vom Schlossberg aus. Noch intensiver werde das Seherlebnis, wenn man einen Trick des berühmten Kunstmalers Ferdinand Hodler anwende, verrät die Stadtführerin. Er soll die Landschaft rückwärts durch die gespreizten Beine betrachtet haben.

Ewig brüllen die Motoren

Die Gruppe spart sich dieses Experiment für ein andermal auf und wendet sich dem Tastsinn zu. Dies sei das grösste Sinnesorgan des Menschen, zwei Quadratmeter gross und zehn Kilogramm schwer, weiss die gelernte Erwachsenenbildnerin, erfahrene Stadtführerin und Reiseleiterin.

Das 800 Jahre alte Schlossgemäuer lässt sich auch ertasten. Foto: Godi Huber

Mit viel Fingerspitzengefühl tasten sich die sechs Frauen und drei Männer dem 800 Jahre alten Schlossgemäuer entlang in Richtung Berntorplatz, der nicht zu überhören ist: Ewig brüllen die Automotoren, leiser wird es auf dem Viehmarktplatz, wo einst Hunderte Rinder auch gebrüllt haben sollen, und als «Oase für die Ohren» fühlt sich die Berntorgasse mit Zyroturm an, wenn da die vorlauten Spatzen nicht wären.

«Wir trinken in Thun aber nicht nur Wasser.» Corinne Graber, Stadtführerin auf dem Rundgang «Sinnliches Thun»

Als «multisensorisches Vergnügen» kündet die Stadtführerin den Rathausplatz an und als Leckerbissen gibt es Thuner Käse und Ausschiesset-Läckerli zum Probieren, mit einem kräftigen Schluck kristallklarem Thuner Wasser aus dem Rathausbrunnen obendrauf. «Wir trinken in Thun aber nicht nur Wasser», fügt die Stadtführerin aus Sigriswil sogleich an, «in den Restaurants gibt es Bier, Wein und Gin, selbstverständlich alles aus Thun».

Frisch, kühl und köstlich: Für alle gibts einen Becher Thuner Wasser aus dem Rathausbrunnen. Foto: Godi Huber

Weiter gehe es nun «der Nase nach» durch die Hauptgasse und über den Mühleplatz. Ferienstimmung allenthalben, die Corinne Graber mit dem Duft einer Sonnencreme noch verstärkt. «Willkommen im kleinen Hawaii», verkündet sie auf Thuns grösster Vergnügungsmeile.

Kräutergarten am Aarequai

Am Aarequai trifft die Gruppe auf einen Kräutergarten, neu gepflanzt von Stadtgrün extra für das «sinnliche Thun», aber auch zugänglich für alle anderen Stadtflaneurinnen und -flaneure. Vom Baldrian bis zur Königskerze ist alles da und mit einem QR-Code sind Informationen zu den Pflanzen abrufbar. Doch die besondere Stadtführung geht weiter, verduftet zur letzten Station. Das, was der Mensch mit seinen fünf Sinnesorganen nicht wahrnehmen kann, hat sich Corinne Graber für den Schluss aufgespart: das Übersinnliche …

«Nun haben wir Bekanntschaft mit der Stadt Thun gemacht und gleichzeitig unsere Sinne geschärft.» Andreas Jenny, Teilnehmer aus Davos

«Das war sehr spannend», sagt Teilnehmer Andreas Jenny aus Davos am Schluss des knapp zwei Stunden dauernden Rundgangs. Zusammen mit Claudia Jenny und Christa Lindegger sei er über die Ostertage ins Berner Oberland gereist. «Nun haben wir Bekanntschaft mit der Stadt Thun gemacht und gleichzeitig unsere Sinne geschärft».

Sinnliches und blutiges Thun Infos einblenden Der Stadtrundgang «Sinnliches Thun» wird als Gruppenführung auf Anfrage und als öffentlicher Rundgang angeboten. Auch Einheimischen, welche die Stadt von einer neuen Seite kennen lernen möchten, kann der Rundgang empfohlen werden. Weitere öffentliche Rundgänge sind vorgesehen: 29. April, 10. Juni, 24. Juni, 18. August, 24. September. Darüber hinaus kann Thun auf zahlreichen weiteren Themenrundgängen entdeckt und erlebt werden. Das Angebot von Thun-Thunersee Tourismus reicht von der klassischen Stadtführung über «Blutiges Thun» und «Thuns Brücken» bis zu «Thuns hohe Wellen». (ght)

«Sehr zufrieden» über den Verlauf der Premiere zeigte sich auch Stadtführerin Corinne Graber. Für sie habe sich bestätigt, dass das Publikum auf diese Weise gepackt werden kann. Nun hoffe sie, dass Thun den Teilnehmerinnen und Teilnehmern «nicht mehr so schnell aus dem Sinn geht».

