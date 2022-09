YB verliert beim FCSG – In St. Gallen läuft halt immer was – manchmal auch zu viel Ein verletzter Gegner, zwei Platzverweise gegen YB – und die Tabellenführung verloren. Die Young Boys erleben in St. Gallen einen ärgerlichen Nachmittag. Fabian Sangines

Der bittere Moment: Fabian Schubert wird vom Feld getragen. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Achtung, fertig, los! So beginnen die Fussballspiele des FC St. Gallen normalerweise, das ist mittlerweile bekannt. Manchmal gibt es aber auch die Matchs, an denen sich die Fans im so stimmungsvollen Kybunpark etwas länger gedulden müssen, es dürfte ihnen aber klar sein, dass es jeweils nur einige Minuten sind. Wie gegen YB.

17 Minuten sind es total, um genau zu sein. Chadrac Akolo entwicht der Berner Abwehr, bedient Fabian Schubert, dieser trifft. 1:0? Nein, aber dass Akolo zuvor im Offside stand wird, plötzlich nebensächlich. Schubert, mit drei Toren in 376 Ligaminuten ganz ansehnlich in die Saison gestartet, bleibt liegen, Ulisses Garcia erwischte ihn am Knöchel. Erst auf den zweiten Blick wird ersichtlich, wie sehr Garcia den FCSG-Stürmer trifft, die Bilder lassen nichts anderes zu, als dass möglichst viele Menschen Schubert die Daumen drücken und gute Genesung wünschen mögen, auch Garcia und YB selbst.

Garcias Pech wird Schuberts Unglück

Zwar fehlt die offizielle Diagnose noch, der Verdacht des Medizinstaffs der St. Galler lautet aber Schien- oder Wadenbeinbruch. Später bestätigt FCSG-Trainer Peter Zeidler, dass es sich um eine Unterschenkelfraktur handelt, Genaueres weiss er aber auch noch nicht. Sie dürfte niemanden überraschen, der sich die Aktion etwas näher angeschaut hat. Während die Ostschweizer bangen und Zeidler sich zuerst mal wieder fangen muss, konsultiert Schiedsrichter Fedayi San die TV-Bilder und kann gar nicht anders, als dem YB-Linksverteidiger die Rote Karte zu zeigen. Ein korrekter Entscheid, obwohl die Szene aufgrund des Abseits technisch schon vorbei war. Es ist aber diese Intensität, die Kompromisslosigkeit, die Garcias sicher fehlende Absicht relativieren, ihm vor den Augen von Nationaltrainer Murat Yakin nur einen Kurzeinsatz bescheren.

Matchtelegramm Infos einblenden St. Gallen - YB 2:1 (0:0)

Kybunpark. – 19’200 Zuschauer (ausverkauft). – SR San. – Tore: 54. Guindo 1:0. 62. Zesiger 1:1. 64. Schmidt 2:1.

YB: von Ballmoos; Rüegg (46. Blum), Camara, Zesiger, Garcia; Niasse (71. Ngamaleu); Sierro (28. Benito), Rieder, Ugrinic (76. Lustenberger); Elia, Itten (71. Nsame).

Bemerkungen: YB ohne Fassnacht (verletzt), Lauper, Chaiwa, Maceiras (U21), Amenda (gesperrt nach Gelb-Roter Karte in der U-21). – Platzverweise: 18. Garcia (Foul), 72. Zesiger (Gelb-Rot).

Natürlich wird es ab sofort ein anderes Spiel, obwohl Raphael Wicky zunächst nicht wechselt, es defensiv bei einer Dreierkette belässt, dann aber in der 28. Minute doch Loris Benito als Garcia-Ersatz bringt, für ihn muss Mittelfeldspieler Vincent Sierro weichen.

St. Gallen übernimmt die Kontrolle, dennoch haben die Berner diese eine grosse, grosse Chance, als Meschack Elia entwischt, mit viel Zeit auf Lawrence Zigi zulaufen darf, ihm sein letzter Kontakt aber misslingt, weshalb der Goalie am Ende Sieger bleibt. Für den FCSG ist das so eine Art Weckruf, der zu einer Schlussoffensive vor der Pause führt. Unmittelbar nach Elias Gelegenheit kontern die St. Galler, der für Schubert eingewechselte Julian von Moos hat eine formidable Abschlussgelegenheit, wird aber von Cédric Zesiger rechtzeitig gestört. Noch kann der YB-Verteidiger das, aber dazu später mehr.

Von Ballmoos in Form

Zu viel passiert jetzt nämlich, das Heimteam greift mit deutlich gesteigerter Frequenz an, David von Ballmoos muss schon einen seiner besseren Tage einziehen, um all diese Abschlüsse zu parieren. Nur einmal wackelt er, bei einem Weitschuss von Jordi Quintilla, da hat er aber Glück, dass Lukas Görtlers Direktschuss aus doch ziemlich guter Position doch ziemlich zentral daherkommt.

Machtlos ist er dann in der Startphase der zweiten Halbzeit, sofern man die 54. Minute noch grosszügig dazuzählen kann. Daouda Guindos Prachtschuss aus grosser Distanz hat auf jeden Fall ganz viel Grosszügigkeit verdient. Von Ballmoos findet: «Dieses Tor passt irgendwie zu heute.»

Ein Spieler weniger, ein Rückstand, das alles vor prächtig aufgelegter Kulisse – es ist offenkundig, dass das alles die Aufgabe für die Berner massiv erschwert.

Doch YB zeigt Charakter, ein so oft erwähntes, aber in diesem Moment doch treffendes Wort, auch wenn von Ballmoos sagt: «Die Art und Weise hat mir gar nicht gefallen.» Trotzdem braucht es viel Willen, den Eckball in der 61. Minute zu erzwingen, dann aber vor allem das feine Füsschen von Filip Ugrinic, der nah aufs Tor in Richtung des ersten Pfostens flankt, wo Zesiger seine ganze imposante Masse einsetzt, um den Ball per Kopf über die Linie zu verlängern.

Zeidlers Händchen

Das gibt Hoffnung, in der Blitztabelle bleiben die Young Boys damit auch vor dem Ostschweizer Verfolger. Es bestätigt auch Wickys Meinung: «Ich finde, wir haben es in Unterzahl lange gut gemacht.» Noch ist die Zeit der Rückschläge aus YB-Sicht aber nicht vorbei, der erste kommt, als die Berner Fankurve noch jubelt.

Der gar nicht mal überall beliebte Zeidler bringt kurz zuvor drei frische Kräfte, zu ihnen gehört auch der offensiv starke und defensiv zuweilen wilde Isaac Schmidt. Es passt zu seiner Art, Fussball zu spielen, dass der Ball auf Umwegen zum 22-jährigen Westschweizer gelangt, es passt auch zu seiner Technik, dass er keine Mühe hat, das 2:1 für St. Gallen zu erzielen.

Folgt das nächste Aufbäumen? Schwierig, denn nach einem Zweikampf fährt Zesiger etwas gar riskant den Ellbogen aus, trifft von Moos und sieht die zweite Gelbe Karte. Da bringt auch die Schimpftirade des YB-Verteidigers herzlich wenig.

Es hilft auch wenig, dass die Berner weiterhin kämpfen, aber mit zwei Spielern weniger ist das Prädikat «schwierig» für die Aufgabe doch stark untertrieben.

Eher haben die Berner Glück, dass die jungen St. Galler im Abschluss oftmals zu umständlich agieren, sogar die Chance liegen lassen, wenn sie zu zweit auf von Ballmoos zulaufen dürfen. Das ändert am Ausgang aber wenig, auch nicht die Einwechslung von Jean-Pierre Nsame und Nicolas Ngamaleu, um Letzteren gab es zuletzt Gerüchte, weil er zwischenzeitlich von YBs Kontingentsliste gelöscht wurde. Logisch, findet auch der Trainer: «Zu Neunt wird es dann sehr schwierig.»

Bezüglich Abgängen gibt es von Berner Seite übrigens momentan keine Neuigkeiten, neu ist für sie einzig der Tabellenplatz, YB liegt jetzt einen Punkt und Platz hinter Leader St. Gallen. Eine Momentaufnahme, die nach dem Aus im Conference-League-Playoff noch etwas ärgerlicher ist.

Aber an einem frühen Sonntagabend wie diesem wird doch plötzlich auch der Tabellenplatz sekundär.

Fehler gefunden?Jetzt melden.