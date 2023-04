Gebimmel nur noch tagsüber – In Spiez und Faulensee verstummen nachts die Glocken In Spiezer Kirchen wird der Glockenschlag zwischen 22 und 6 Uhr ausgesetzt. Der Kirchgemeinderat beschloss die Neuerung – ohne Not. Die Gemeinde ist überrascht. Jürg Spielmann

Einer der gewichtigen Gusshämmer, welcher auf dem Spiezer Kirchturm für den Viertelstunden- und den Stundenschlag zuständig ist. Er wird sich künftig nachts etwas mehr Ruhe gönnen. Foto: PD/www.natur-welten.ch

Heiliger Bimbam. Für die einen ist das Kirchenglockengeläut ein heimatlicher Wohlklang, für die anderen nicht mehr als ein lärmiges Ärgernis. Wer in der Gemeinde Spiez lebt und sich zu Letzterer zählt, dürfte sich nun freuen – denn: Sowohl in der Zentrumsbäuert als auch in der Aussenbäuert Faulensee wird die Nachtruhe fortan noch ruhiger sein.