ABC-Labor soll Biohub werden – In Spiez sollen gefährliche Erreger gesammelt werden Die Schweiz will für die globale Zusammenarbeit gegen Pandemien einstehen. Das Labor Spiez übernimmt dabei eine wichtige Rolle. Samuel Günter

Das AC-Zentrum in Spiez soll weltweiter Aufbewahrungsort für gefährliche Krankheitserreger werden. Foto: Bruno Petroni

Am Rande der Weltgesundheitsversammlung der WHO in Genf setzte die Schweiz ein Zeichen für internationale Zusammenarbeit bei Pandemien. Bundesrat Alain Berset setzte sich für einen weltweiten Pandemie-Vertrag ein und machte dabei gleich Nägel mit Köpfen: Das Labor Spiez soll zukünftig als Aufbewahrungsort für Sars-Cov-2-Viren oder andere Krankheitserreger mit Epidemie- oder gar Pandemie-Potenzial dienen. Das Ganze ist Teil der «Biohub-Initiative» der WHO.

In Spiez soll gemäss der Deutschen Presse-Agentur das entsprechende Material sequenziert und bei Bedarf unter WHO-Aufsicht mit anderen Ländern geteilt werden. Bisher war ein solcher Austausch nur bilateral möglich, was gemäss der WHO oft lange dauerte. Die Analyse des Materials soll helfen, mögliche Gefahren frühzeitig zu erkennen. Zudem können Firmen Tests, Medikamente oder Impfstoffe damit entwickeln. Spiez soll nur ein erster Schritt sein, weitere solche Biohubs sollen später folgen.