10 Fragen an Thees Uhlmann – In seinem nächsten Leben ist er ein Stein in der Aare Thees Uhlmann ist zum regelmässigen Gast in der Café-Bar Mokka in Thun geworden. Nun spielt er am Open Air Cholererock – und beantwortet vorgängig unsere zehn Fragen. Gabriel Berger

Der deutsche Sänger Thees Uhlmann ist am 30. Juni mit einer Soloshow am Open Air Cholererock im Garten der Café-Bar Mokka in Thun zu Gast. Foto: PD / Ingo Pertramer

Er ist ein bekannter Name in der deutschsprachigen Indie-Rock- und Singer-Songwriter-Szene und wird von der Mokka-Crew als «Freund des Hauses» bezeichnet: Thees Uhlmann. Nach Auftritten im Club und beim Festival «Am Schluss» in früheren Jahren betritt der in Berlin lebende Musiker nun in einer Soloshow am Open Air Cholererock die Bühne im Garten des Thuner Kulturlokals – und zwar am Freitag, 30. Juni, um 20.15 Uhr. Wir haben Uhlmann, der auch als Autor und Hörbuchinterpret tätig ist, vorgängig unsere «10 Fragen an…» gestellt.