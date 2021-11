Abgang des Migros-Aare-Chefs – In seinem Heimatdorf war der Migros-Chef besonders engagiert Anton Gäumann mischte sich bei Bauprojekten in Steffisburg persönlich ein – und schuf einen neuen Posten, der nun mit dem Steffisburger Gemeindepräsidenten besetzt wird. Adrian Hopf-Sulc

Die Migros-Karriere von Anton Gäumann (links) ist zu Ende, jene von Jürg Marti beginnt nun. Fotos: Beat Mathys / Steve Wenger

Am Montag erhalten 11’000 Angestellte einen neuen obersten Chef: Anton Gäumann muss seinen Sessel räumen. Ad interim übernimmt Geschäftsleitungsmitglied Reto Sopranetti die Leitung der Migros Aare, die in den Kantonen Bern, Solothurn und Aargau tätig ist. In die Frühpension geschickt wird der 61-jährige Gäumann wegen Aufträgen, die Gäumanns Ehefrau von der Migros Aare erhielt. Er legte diese Verbindung gegenüber seiner Arbeitgeberin nicht vollständig offen.

Gäumanns Posten ist einer der einflussreichsten im Migros-Universum: Die Migros Aare ist die umsatzstärkste der zehn regionalen Genossenschaften. Sie lanciert auf eigene Faust Innovationsprojekte und investiert in andere Unternehmen. Gäumann sass in seiner Funktion auch im Verwaltungsrat des Migros-Genossenschafts-Bunds und dort in den wichtigen Ausschüssen Finanzen und Detailhandel. Und er kassierte einen geschätzten Jahreslohn von 750’000 Franken.