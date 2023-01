Geführte Skitour – In sechs Tagen durch die Kitzbüheler Alpen Kitzbühel? Hahnenkammrennen, klar. Aber in der Region kann man es auch gemächlicher nehmen: Die neue, geführte Mehrtagestour in den Kitzbüheler Alpen ist eine komfortable Skireise für Tourengeher. Christian Schreiber

Unterwegs auf dem Kitzbüheler Alpen-Trail: Nach dem Aufstieg eine genussvolle Abfahrt ins Tag, wo ein gemütliches Hotel wartet. Foto: Valentin Widmesser

Im Gegensatz zu Wastl Fürstaller ist uns jetzt nicht nach Singen zumute. Wastl ist Bergführer und bringt uns in sechs Tagen per Ski quer durch die Kitzbüheler Alpen. Nun stehen wir oben an einem grandiosen Hang am Steinbergstein. Toller Pulverschnee, aber ultrasteil.