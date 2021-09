Eggiwiler OL-Läuferin – In Schweden trainiert, hier an die Meisterschaften Was die einen nur als Punkte und Farbflecken interpretieren, daran orientiert sich die Elite-Läuferin Martina Ruch. Auch am Wochenende, als sie um den Schweizer Meistertitel kämpfte. Nina-Lou Frey

Läuft die Eggiwilerin Martina Ruch in der Mitteldistanz aufs Podest? Foto: Marcel Bieri

Vor wenigen Tagen rannte sie noch durch schwedische Wälder, nun fährt die Elite-Läuferin Martina Ruch im Gondeli auf die Marbachegg im Entlebuch. Sie blickt auf den stotzigen Hang hinunter und sagt: «Es ist ein Wechsel zwischen offenem Gelände und Wald.» Am Vortag der Schweizer Orientierungslauf-Meisterschaften sass sie im Flugzeug zurück in die Schweiz.

Obwohl es für die 26-Jährige ein wichtiger Wettkampf ist, wirkt sie gelassen. «Mein Körper ist fit, das gibt mir Ruhe», so die Eggiwilerin. Neben den Schweizer Meisterschaften lief sie schon an der Weltmeisterschaft und einige Male an den Europa-Meisterschaften.