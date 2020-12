Berner Ballzauberer im hohen Norden – «In Schweden sind die Leute entspannt» In Schweden rollt der Unihockeyball trotz Corona. Jan Zaugg, letzte Saison zum Neuling des Jahres gekürt, gehört zu den Attraktionen in der besten Liga der Welt. Adrian Lüpold

Ballzauberer und Torschütze vom Dienst: Der Berner Jan Zaugg (Mitte) gehört beim Schwedischen Club Mullsjö AIS zu den absoluten Leistungsträgern. Foto: Richard Axell (Mullsjö AIS)

Die Schweden verfolgen hartnäckig ihren eigenen Weg. Auch im Unihockey. Während Swiss Unihockey die Meisterschaft hier zu Lande Ende Oktober «wegen der epidemiologischen Lage» freiwillig unterbrach (Fortsetzung voraussichtlich ab dem 9. Januar), rollt der weisse Lochball im hohen Norden weiter wie gehabt.

«In Schweden läuft gerade einiges anders als in der Schweiz. Die Leute sind ziemlich entspannt. Praktisch alles ist offen, und auch ins Restaurant dürfen Gruppen von acht bis zehn Personen», sagt der Schweizer Nationalspieler Jan Zaugg. Auch der Sport laufe normal weiter. Relativ neu sei jedoch, dass nun keine Zuschauer mehr in die Hallen dürften, beschreibt der Berner die aktuelle Lage in Schweden. Zudem seien zuletzt auch wieder mehr Partien wegen positiv getesteten Spielern verschoben worden.

Bester Neuling der Saison

Seit letzter Saison agiert der bei Floorball Köniz ausgebildete Zaugg für den Spitzenclub Mullsjö AIS im Mutterland des Unihockeys. Mit herausragenden Leistungen hinterliess der 23-jährige Hochbegabte in seiner ersten Saison einen nachhaltigen Eindruck.

Allein das Debüt mutete märchenhaft an. Vier Treffer buchte Zaugg in seiner allerersten Begegnung im September 2019. Bis zum Ende der Spielzeit fügte er satte 39 Treffer hinzu – der zweitbeste Wert in der spielerisch mit Abstand kompetitivsten Liga der Welt. Und so überschlugen sich die Sportgazetten in Schweden bisweilen nur so mit Lobeshymnen für den jungen Berner und bezeichneten einen Sieg Mullsjös auch schon Mal als «En Zauggolik Seger!», was ungefähr so viel bedeutet wie: «Ein Sieg von Zaugg!».

Fast schon logisch, dass der wendige, filigrane Edeltechniker Zaugg von den Trainern der Svenska Superligan (SSL) zum besten Neuling der Spielzeit 2019/2020 gewählt wurde – eine sehr grosse Ehre für einen Schweizer Spieler in der Liga des achtfachen Weltmeisters.

Das Playoff vermisst

Trotz vielen Torerfolgen, magischen Assists und Lobhudeleien in der Presse, gab es für Zaugg während seiner Premierensaison aber auch einen Wermutstropfen zu beklagen. Wie in der Schweiz fiel das Playoff 2020 nämlich auch in Schweden der Pandemie zum Opfer. «Ich wollte unbedingt das Feeling von Playoffs mit den vollen Hallen in Schweden erleben. Es war dann schon ziemlich enttäuschend und ernüchternd, dass wir überhaupt nicht spielen durften», sagt Zaugg.

Das ist auch ein Grund, weshalb der Offensivkünstler in Schweden unbedingt ein zweites Jahr anhängen wollte. «Ich bin auch in diese tolle Liga gekommen, um hier Playoffs zu spielen. Das will ich dieser Saison definitiv nachholen», erzählt Zaugg. Derzeit belegt Mullsjö AIS den dritten Rang in der Tabelle, die Mannschaft liegt also voll auf Kurs. Auch dank Teamleader Zaugg, der nach 11 Partien bereits wieder mit 16 Skorerpunkten aufwarten kann (12 Tore, 4 Assists).

Doch nicht nur auf sportlicher Ebene läuft es Zaugg im Land der 1000 Seen gut. Er fühlt sich generell wohl in Schweden, schätzt das Land und die Leute und bekommt auch die Sprache immer besser in den Griff. Beste Voraussetzungen also für den Berner Ballzauberer, dass er Schwedens Eliteliga auch im Jahr 2021 nachhaltig prägen kann.