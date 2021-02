Grindelwald: Skiunfall an der Kleinen Scheidegg – In Schneelanze geprallt – Verletzungen erlegen Am Montag ist bei der Kleinen Scheidegg ein Skifahrer in eine Schneelanze geprallt. Er verstarb noch vor Ort. Es werden Augenzeugen gesucht. Bruno Petroni

Auf der vom Inberg kommenden Skipiste (links) starb am Montag ein Skifahrer. Rechts die Station Arvengarten. Foto: Bruno Petroni

Der Skiunfall unweit östlich der Kleinen Scheidegg wurde der Kantonspolizei Bern am Montag kurz vor 10.50 Uhr gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Skifahrer von der Bergstation Honegg auf der Skipiste Inberg in Richtung Arvengarten unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen unmittelbar am Pistenrand in eine Schneelanze prallte. Der Mann wurde beim Aufprall schwer verletzt.

Trotz der umgehenden Rettungsmassnahmen durch den Pistenrettungsdienst Kleine Scheidegg und ein Team der Rega konnte nicht verhindert werden, dass der Mann noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlag. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 18-jährigen Schweizer aus dem Kanton Basel-Stadt.