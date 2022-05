Regionalgericht Oberland – In Schiff eingebrochen – Täter erhält die Quittung Bei einer Reihe von Diebstählen, Sachbeschädigungen und weiteren Straftaten beschädigte der Angeklagte auch ein Thunersee-Kursschiff. Der Schaden: knapp 25'000 Franken. Simone Sommer

Die MS Bubenberg auf einem Archivfoto. Der Angeklagte schlug beim Schiff eine Scheibe ein. Foto: Marco Zysset

Ein 25-jähriger Marokkaner musste sich am Montag vor dem Regionalgericht Oberland für seine zahlreichen Taten verantworten. Nicht weniger als sechs Privatklägerschaften forderten eine Verurteilung des Mannes, der 2021 in die Schweiz kam, um Asyl zu beantragen – was dem vorbestraften Mann nicht gewährt wurde. In der kurzen Zeit, in welcher er sich in der Schweiz aufgehalten hat, soll er eine Reihe von Straftatbeständen erfüllt haben. Von mehrfachem Diebstahl und Sachbeschädigungen über Hausfriedensbruch bis hin zum Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage – die Liste ist lang.