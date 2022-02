Opposition gegen Putins Krieg – In Russland regt sich mehr Protest als erwartet Ein paar Tausend haben es noch gewagt, gegen Putins Krieg auf die Strasse zu gehen. Schnell wurden sie festgenommen. Eine andere Art des Widerstands lässt sich nicht so leicht auslöschen. Silke Bigalke aus Moskau

Die Sicherheitskräfte tolerieren keinen Protest: Polizisten nehmen in Moskau eine Demonstrantin fest. Foto: Kirill Kudryavtsev (AFP)

Verriegelt und verrammelt war der Rote Platz am Donnerstagabend. Die schweren Eisenpforten des Auferstehungstors waren geschlossen, die Zufahrten mit Gittern verstellt. Selbst durch den Alexandergarten ausserhalb der Kremlmauern kamen Spaziergänger nicht mehr. So gross war offenbar die Angst, ein paar unzufriedene Moskauer könnten den Protest bis vors Zentrum der Macht tragen. Es wäre ein Protest, auf den die Welt nun wartet. «Viel hängt vom russischen Volk ab», hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski in einer Videobotschaft am Donnerstag gesagt – auf Russisch an das Nachbarvolk gerichtet. «Es ist Zeit, dass alle, die in Russland ihr Gewissen noch nicht verloren haben, herauskommen und ihren Protest gegen den Krieg mit der Ukraine erklären.»