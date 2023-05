Auch Bach wurde verunreinigt – In Richigen floss Gülle durch das Dorf Am Mittwochmittag ist in Richigen Gülle auf die Hauptstrasse und in den Bach «Worblen» gelangt.



Bei Umpumparbeiten an einem Gülleloch sind am Mittwochmittag in Richigen mehrere hundert Liter Gülle ausgetreten: Diese hat in der Folge auf einer Länge von etwa 300 Metern eine Strasse verunreinigt und ist durch mehrere Abwasserkanäle auch in den Bach «Worblen» gelangt.

Gegen 11.30 Uhr war der Polizei gemeldet worden, dass Gülle durchs Dorf fliesst. Eine Patrouille bestätigte diese ungewöhnliche Meldung kurz darauf, wie die Polizei in einer Mitteilung vom Mittwochabend schreibt.

Die Feuerwehr Worb, die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern, die Fischeraufsicht, das Amt für Wasser und Abfall sowie das Strasseninspektorat konnten das Weiterfliessen der Gülle gemäss Mitteilung stoppen.

Die Polizei und die Fischereiaufsicht klären das genaue Ausmass der Verunreinigung nun vertieft ab. Der mutmassliche Verursacher muss mit einer Anzeige rechnen.

