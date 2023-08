Vor der Deltaflug-WM in Nordmazedonien – In Reichweite der WM-Medaillen Drei Oberländer Deltapiloten starten am Dienstag zur Weltmeisterschaft im Streckenfliegen. Vor allem Peter Neuenschwander hat Chancen auf eine Medaille. Bruno Petroni

Formel 1 in der Luft: Peter Neuenschwander bei einem Trainingsflug über Interlaken. Foto: BOM

Die Trauben hängen hoch. Ob in den nächsten 13 Wettkampftagen an den Deltaflug-Weltmeisterschaften die weltbesten und favorisierten Piloten aus Italien zu schlagen sind, wird davon abhängig sein, wer zum richtigen Zeitpunkt mental und materiell am stärksten ist. «Und auch, wer am wenigsten Fehler macht», ergänzt Peter Neuenschwander. Der Gsteigwiler Berufspilot (Delta/Gleitschirm) blickt auf 15 Jahre Erfahrung im Deltafliegen zurück und wurde an der WM vor vier Jahren Vierter. «Seither ist vor allem materialtechnisch einiges geschehen. So verwenden wir heute für die Unververspannung des Seglers Dyneemaleinen statt Drahtseilen, und der Rahmen besteht aus Carbonfasern.» Apropos Erfahrung: Peter Neuenschwander kann auf eine langjährige Fliegerkarriere mit 4000 Delta- und 8000 Gleitschirmflügen zurückblicken.