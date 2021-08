Seifenkisten-Derby in Schwendibach – In rasanter Fahrt den Hügel hinunter Viel Action und einen Kampf um Hundertstelsekunden: Das verspricht das 45. Seifenkisten-Derby in Schwendibach vom Wochenende.

Seifenkisten-Piloten lenken ihre Vehikel möglichst schnell durch die Schikanen. Foto: Patric Mani

Wenn waghalsige Piloten mit ihren Vehikeln die Strasse in Schwendibach hinunterbrettern, dann ist wieder Seifenkisten-Derby-Zeit. Am Wochenende steigt die 45. Auflage des Traditionsanlasses im linken Zulgtal. Das Rennen findet zum ersten Mal auf dem Gemeindegebiet von Steffisburg statt.

Die Gemeinde Schwendibach hat am 1. Januar 2020 mit Steffisburg fusioniert; 2020 konnte wegen der Corona-Pandemie kein Wettkampf stattfinden. Organisiert wird das Rennen seit 1976 vom Sportclub Schwendibach in Zusammenarbeit mit der IG Autobau Seifenkisten, welche die schweizweite Koordination macht.

Die Läufe finden am Samstag ab 12 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr statt. In den Kategorien Lizenzfahrer/innen Rookie (7–10 Jahre), Lizenzfahrer/innen (11–16 Jahre), Regionalfahrer/innen (7–16 Jahre) und Funfahrer/innen (keine Alterslimite) messen sich die Piloten in drei Läufen. Die besten zwei Läufe werden gewertet. Das OK erwartet rund 80 Fahrerinnen und Fahrer aus der ganzen Schweiz.

pd/rop

Fehler gefunden?Jetzt melden.