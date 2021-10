Buchvernissage in Zweisimmen – «In Pension nur vor dem Fernseher sitzen kann es nicht sein» Mit ihrem Buch «Zweisimmen – vom Marktflecken zum Sonnendorf am Rinderberg» blicken Hansueli Gammeter und Ernst Hodel vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Hans Urfer

Freuten sich an der Vernissage ihres Zweisimmen-Buchs: Die beiden Autoren (vl.) Ernst Hodel und Hansueli Gammeter. Foto: Fritz Leuzinger

An der Vernissage des 376-seitigen Buchs «Zweisimmen – vom Marktflecken zum Sonnendorf am Rinderberg» freuten sich die beiden Autoren Hansueli Gammeter und Ernst Hodel am gelungenen Werk. Verlegerin Annette Weber der Werd & Weber Verlag AG Thun/Gwatt hat Gäste ins Restaurant der Simmental-Arena zur Vorstellung des Hardcover-Buchs über Zweisimmen eingeladen.

Als Moderator begrüsste SVP-Grossrat Samuel Krähenbühl aus Unterlangenegg, Chefredaktor der verlagseigenen Zeitschrift «natürlich», eine Hundertschaft an Interessierten.

Es fehlte an Handfestem

Aus der Gesprächsrunde mit den beiden Autoren wurde die Idee zur Dorfgeschichte deutlich. Ernst Hodel, vor zwei Jahren noch Gemeinderatspräsident, fehlte es an etwas Handfestem bei einem offiziellen Empfang von Gästen.

«In Pension nur vor dem Fernseher sitzen kann es nicht sein.» Ernst Hodel, Co-Autor

Für ihn war klar: «In Pension nur vor dem Fernseher sitzen kann es nicht sein. Verschiedene Bücher von Dörfern im Berner Oberland legten den Grundstein zum Konzept.» Mit seinen Planvorstellungen holte er Hansueli Gammeter mit grossen Sachkenntnissen ins Boot.

Der Aufruf an die Bevölkerung, Einblicke in private Archive zu gewähren, wurde erhört. Hauptsponsoren wie die Raiffeisenbank Obersimmental-Saanenland und die Gemeinde Zweisimmen sowie einige Co-Sponsoren ermöglichten das Vorhaben.

Reich bebilderter Sammelband

Die Neuerscheinung «Zweisimmen – vom Marktflecken zum Sonnendorf am Rinderberg» umfasst 13 Kapitel. Den Anfang macht das Historische vom Mittelalter bis in die Gegenwart mit dem wirtschaftlichen Aufschwung und den Zentralisierungen.

Gammeter hat sich durch die Archive gelesen und sagte: «Alte Quellen ausser dem Lausanner Kirchenverzeichnis von 1228 gibt es nicht viele. Die zu Zweisimmen gehörenden Weiler Mannried und Blankenburg sind älter.»

«Die zu Zweisimmen gehörenden Weiler Mannried und Blankenburg sind älter.» Hansueli Gammeter, Co-Autor

Auch Einblicke ins Handwerk

Einblicke gibt das Buch in die Entwicklung der Landwirtschaft mit dem begehrten Fleckvieh wie ins Handwerk und ins Gewerbe als Marktflecken. Im Tourismus war es der Wintersport am Rinderberg und später im Sparenmoos, der mit zur Blütezeit der Hotellerie beitrug. Im Infrastrukturbereich sorgte der Strassen- und Eisenbahnbau für Fortschritte.

Immer wieder sorgten Zweisimmer Sportvereine für Aufsehen ausserhalb des Obersimmentals, sogar an Olympia. Eigene Kapitel sind der Kirche, dem Armenwesen, der Bildung und Kultur sowie dem Gesundheits- und Sozialbereich gewidmet. Zudem ist der Sammelband reich bebildert und zeigt die landschaftlichen Schönheiten von Zweisimmen.

Die beiden Autoren

Hansueli Gammeter ist 68-jährig und im Emmental aufgewachsen. Er war Regierungsstatthalter auf Schloss Blankenburg, Gerichtspräsident in Saanen und zuletzt Zivilrichter am Regionalgericht Oberland in Thun. «Ich freue mich am guten Gelingen des nun fertigen Buchs. Doch ein Zweites gibt es nicht.»

Ein waschechter Zweisimmer ist der 72-jährige Ernst Hodel. Als Gastgeber, Wirt und Touristiker wie auch als Politiker bekam er eine enge Beziehung zum Leben und Wirken in Zweisimmen. Als Gemeinderatspräsident, in den Jahren 1990 bis 1997 und 2013 bis 2019, verlangte die Zukunft von Zweisimmen doch einiges von ihm. Bereits vor einem Jahr liess er in der Autobiografie «Hodel Aschi» in seine 70 Lebensjahre blicken.

