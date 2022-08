Film Openair Spiez 2022 – «In Nordmazedonien fand ‹Honeyland› grosses Echo» Das Film Openair Spiez startet am Dienstag mit einem Film über eine mazedonische Wildbienenzüchterin. Zu Gast ist die frühere Schweizer Botschafterin in Nordmazedonien, Sybille Suter Tejada. Jürg Alder

Die frühere Schweizer Botschafterin in Nordmazedonien, Sybille Suter Tejada, bei der Präsentation der Kooperationsstrategie, zu der auch Umwelt-Sensibilisierungsprojekte wie der Film «Honeyland» gehörten. Foto: PD

Sie war von 2016 bis 2021 Botschafterin der Schweiz in Nordmazedonien, wohnt heute in Gunten am Thunersee und wird als Gast des Eröffnungsfilms des Film Openair Spiez, «Honeyland», am Abend des 16. August auftreten: Sybille Suter Tejada. «Honeyland», mit über 30 internationalen Film- und Festivalpreisen ausgezeichnet, zeigt in berührender Weise das Leben und Schicksal von Hatidze, der letzten mazedonischen Wildbienenzüchterin.