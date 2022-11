Hotel Niesenblick in Längenschachen – In neuer Rolle am alten Platz Sieben Jahre war sie Gemeindepräsidentin von Oberhofen. Dann suchte sie die Einöde. Jetzt ist sie zurück – als Gastgeberin im Boutique-Hotel Niesenblick. Roger Probst

Von der Gemeindepolitik ins Tourismusgeschäft: Sonja Reichen führt das Boutique-Hotel Niesenblick in Oberhofen. Hier steht sie vor der Holzfass-Sauna, wo sich die Gäste erholen können.

Foto: Patric Spahni

«Ich will ständig raus aus der Komfortzone.» Für Sonja Reichen-Geiger, die ehemalige Gemeindepräsidentin von Oberhofen, ist dies kein Lippenbekenntnis. Nach ihrem überraschenden Rücktritt vor rund vier Jahren hat sie einen langen Abstecher in die Wildnis Kanadas gemacht. Weit weg vom Luxus, im Winter Temperaturen von minus 50 Grad, wilde Tiere in der Nachbarschaft: Das alles liess sie zur Ruhe kommen. «Die Lebensfreude kam zurück», sagt sie.