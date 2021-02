Fussball – Bernerinnen in neuen Sphären Ana-Maria Crnogorcevic reiht mit dem vielleicht bekanntesten Club der Welt Sieg an Sieg, Lia Wälti profiliert sich als Leaderin, und Alisha Lehmann spielt nun vorne mit. Adrian Horn , Marco Spycher

Keine Bewegung im Sport hat seit der Jahrtausendwende auch nur annähernd so sehr an Bedeutung gewonnen wie der Frauenfussball. Den Begriff mögen viele Beteiligte übrigens nicht sonderlich; schliesslich spreche man auch nicht von «Frauentennis» und erst recht nicht von «Männerfussball», argumentieren sie.

Die besten Berner Fussballerinnen sind jedenfalls längst Profis, engagiert in den stärksten Ligen der Welt. Ein Überblick.

Alisha Lehmann

Schnell und nur schwer vom Ball zu trennen: Alisha Lehmann. Foto: Instagram

Liverpool wird mit vielem assoziiert: mit dem heimischen FC und dessen Coach etwa, Jürgen Klopp, Mr. Enthusiasmus. Oder freilich mit den Beatles, dieser so legendären Band. Der FC Everton ist in der 500'000-Einwohner-Stadt eher eine Randerscheinung. Zumindest in der FA Women's Super League aber hat er ein gewisses Standing. Rang 5 belegt das Team aus dem Nordwesten Englands in der für viele aufregendsten Spielklasse der Welt. Seit rund einer Woche zählt es auf die Dienste Alisha Lehmanns. Die Bernerin wurde leihweise bis Ende Saison verpflichtet. Am Sonntagnachmittag gab die schnelle, agile Angreiferin ihr Debüt; sie wurde bei der 0:2-Niederlage gegen Manchester United kurz nach der Pause eingewechselt.