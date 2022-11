Thuner Gastronomie – In neuen Händen, aber mit der gleichen Philosophie Das italienische Kultrestaurant Da Domenico ist nun in den Händen des Küchenchefs und des Chefs de Service. Das gastronomische Niveau soll aber dasselbe bleiben. Marc Imboden

Sie führen nun das Restaurant Beau-Rivage Da Domenico: Natale Fava (Chef de Service, links) und Donatello Semeraro (Küchenchef). Foto: Marc Imboden

«Spaghetti aglio e olio»: So beantwortet Donatello Semeraro die Frage nach dem Gericht, das er als letztes essen möchte, bevor er diese Welt verlässt. Wenn der Küchenchef des Restaurants Beau-Rivage Da Domenico nach einer harten Woche spät in der Nacht nach Hause kommt, macht er sich als Belohnung für die Arbeit dieses traditionelle Gericht aus Teigwaren, Knoblauch und Olivenöl, dessen Raffinesse in seiner Einfachheit besteht.